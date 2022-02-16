16 лютого українці знову спостерігали за розвитком подій у гостросюжетному трилері під назвою Нацвідбір на Євробачення. Почалося все з того, що переможниця конкурсу Аліна Паш опублікувала відео, на якому вона забирає довідку з ДПСУ.

До речі, в оригінальному документі немає відомостей, через які й виник скандал. Йдеться про підтвердження перетину адмінкордону з Кримом Аліною Паш у 2015 році через КПВВ Чаплинка. Річ у тому, що такі дані відомство зберігає лише п’ять років.

Також у пості артистка зазначила, що звільнила свого директора через підробку документа.

А ось оригінал Аліна Паш таки віднесла до Суспільного.

Проте буквально за кілька годин Аліна знову звертається до своїх шанувальників та заявляє, що не поїде представляти Україну на Євробаченні.

– Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи, – зазначила артистка.

Читайте також: Аліна Паш відмовилася від участі в Євробаченні 2022

Проте у Суспільного своя версія розвитку події. Мовляв, на позачерговому засіданні оргкомітету відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення щодо припинення участі у відборі Аліни Паш.

Там посилаються на пункт 3.4 Правил національного відбору на Євробачення, в якому йдеться про те, що мовник може припинити співпрацю з конкурсантом, якщо той надав неправдиву інформацію або приховав істотні обставини. Оргкомітет посилається на ситуацію, яка сталася довкола підробленої довідки.

– Артистка висловила згоду з таким рішенням, – йдеться у заяві мовника.

Тобто це рішення було не за Аліною, тому слова у її пості щодо ухваленого рішення мають дивний вигляд.

Зауважимо, це не означає, що України не буде на Євробаченні, адже, згідно з правилами, поїхати може інший фіналіст. Логічно, якщо це буде учасник, який посів друге місце – Kalush Orchestra. Представники колективу поки що це коментують це питання.

Проте о 12.00 у п’ятницю, 18 лютого, відбудеться засідання наглядової ради АТ НСТУ. Зокрема, там обговорять ситуацію, що склалася, а також питання щодо того, хто представить Україну на Євробаченні-2022.

Проте не варто забувати, що у нас уже була подібна ситуація на конкурсу у 2019 році. Тоді скандал розгорівся довкола співачки Maruv. Вона відмовилася підписувати угоду з мовником, а інші фіналісти послідували її прикладу.