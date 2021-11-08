Так много праздников прекрасных,

Но именины лучше всех!

Деньков желаю Диме ясных,

Чтобы звучал повсюду смех!

Больших побед и шуток добрых,

И замечательных друзей.

И перемен хороших скорых,

И жить чтоб стало веселей!

***

Добрый праздник — именины,

Ты сегодня отмечаешь.

Я тебе желаю, Дима,

То, что сам себе желаешь.

Пусть, любимый, улыбнется

Широко тебе удача.

И судьбой преподнесется

Лишь хорошее впридачу.

***

Я тебе желаю, Дима,

Бравой мощи лет до ста,

И была чтоб воплотима

Твоя каждая мечта!

Чтоб любимчиком фортуны

Смело ты шагал вперед,

И на сердце счастья струны

Не смолкали круглый год!

***

Дима, праздник наступил,

От души тебе желаю

Я терпения и сил,

В именины поздравляю —

Пусть любовь к тебе придет,

Пусть мечта осуществится,

Никогда не подведет,

Только лучшее случится!

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депрессняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

Значение имени Дмитрий

Имя Дмитрий имеет греческое происхождение и в переводе означает посвященный богине Деметре или земледелец.

Обладатели этого имени чаще всего настойчивые, изобретательные и имеют оригинальный склад ума. Дмитрий интересный, притягательный и коммуникабельный. Он легко находит общий язык с людьми, а также популярен среди противоположного пола.

Дмитрий является хорошим мужем и любящим отцом.