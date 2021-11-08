Сегодня, 8 ноября, отмечают день ангела Дмитрии. Именины празднуются в честь христианского святого Дмитрия Солунського.
Если в вашем окружении есть обладатели этого имени, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Дмитрия в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Дмитрия в открытках
Поздравления с днем ангела Дмитрия в СМС
***
Так много праздников прекрасных,
Но именины лучше всех!
Деньков желаю Диме ясных,
Чтобы звучал повсюду смех!
Больших побед и шуток добрых,
И замечательных друзей.
И перемен хороших скорых,
И жить чтоб стало веселей!
***
Добрый праздник — именины,
Ты сегодня отмечаешь.
Я тебе желаю, Дима,
То, что сам себе желаешь.
Пусть, любимый, улыбнется
Широко тебе удача.
И судьбой преподнесется
Лишь хорошее впридачу.
***
Я тебе желаю, Дима,
Бравой мощи лет до ста,
И была чтоб воплотима
Твоя каждая мечта!
Чтоб любимчиком фортуны
Смело ты шагал вперед,
И на сердце счастья струны
Не смолкали круглый год!
***
Дима, праздник наступил,
От души тебе желаю
Я терпения и сил,
В именины поздравляю —
Пусть любовь к тебе придет,
Пусть мечта осуществится,
Никогда не подведет,
Только лучшее случится!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депрессняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
Значение имени Дмитрий
Имя Дмитрий имеет греческое происхождение и в переводе означает посвященный богине Деметре или земледелец.
Обладатели этого имени чаще всего настойчивые, изобретательные и имеют оригинальный склад ума. Дмитрий интересный, притягательный и коммуникабельный. Он легко находит общий язык с людьми, а также популярен среди противоположного пола.
Дмитрий является хорошим мужем и любящим отцом.