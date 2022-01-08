8 января отмечают день ангела Марии. Дата выбрана в честь памяти преподобномученицы Марии Лактионовой.

Обладательницы этого имени празднуют свои именины более 30 раз за год. Имя Мария довольно популярно, поэтому наверняка среди ваших знакомых есть его носительницы, не забудьте ее поздравить. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Марии в открытках, СМС, а также раскрыли значение имени.

Поздравления с днем ангела Марии в открытках

Поздравления с днем ангела Марии в СМС

***

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво —

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

Любимая моя Машуля,

День ангела сегодня твой.

Тебя поздравить с ним спешу я,

Мой человечек дорогой.

Желаю быть тебе счастливой,

И никогда не унывать.

Такой же быть всегда красивой,

Во всем хорошее искать.

***

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, наша родная!

***

Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

Я удачи пожелать

И добра хочу немало,

Никогда не унывать,

Чтоб тепло на сердце стало!

***

Любимая Мария, с именинами

Спешу поздравить я скорее вас!

Вы всех на свете будете счастливее,

Ведь видно свет любви из ваших глаз!

И пусть скорей невзгоды позабудутся!

Им больше не встречаться на пути!

Пусть в жизни все хорошее лишь сбудется,

Еще счастливее, чтоб были вы в любви!

Значение имени Мария

Имя Мария древнееврейского происхождения и в переводе означает горькая, желанная, безмятежная, по некоторым трактовкам — отвергнутая.

Чаще всего обладательница этого имени отзывчивая, добрая и душевная. У нее хорошая интуиция, которая нередко помогает по жизни.

Мария не всегда быстро находит дело по душе, но найдя его достигает успеха. Ее тянет к творчеству, поэтому часто работа связанна с этим. Несмотря на трудолюбие, обладательница этого имени не всегда карьеристка.

Семья в жизни Маши занимает важное и главное место, создает ее она поздно, но осознано. Мария хорошая мать, любит семейные вечера и принимать гостей.