В марте 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. Еще с февраля начнется Масленица, которая продлится до 6 марта. 8 числа весь мир будет отмечать Международный женский день.

Так, в связи с этим праздником украинцы получат сразу 4 дня выходных — с 5 по 8 марта включительно. Правда, за 7 число придется отрабатывать в следующую субботу — 12 марта.

Не обошлось и без профессиональных праздников — уже совсем скоро свой день будут отмечать работники ЖКХ и бытового обслуживания населения, а также таксисты. Стоит также поздравить работников театра — для них создали международный праздник. Под конец месяца приходятся День СБУ и День Национальной Гвардии Украины.

Календарь праздников на март 2022 — список

28 февраля — 6 марта — Масленица;

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Всемирный день писателя;

8 марта — Международный женский день ;

9 марта — Международный день ди-джея;

12 марта — День землеустроителя;

14 марта — День украинского добровольца;

15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей;

20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации;

21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации;

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;

23 марта — Всемирный метеорологический день;

24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулеза, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;

25 марта — Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Национальной гвардии Украины;

27 марта — Международный день театра.

Не стоит забывать и о церковных праздниках — в начале марта будет Масленица, а после нее начнется Великий пост. Ознакомиться со всеми праздниками марта 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.