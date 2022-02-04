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Масленица и международный женский день: календарь праздников на март 2022

4 февраля 2022, 15:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Березень
Источник: Depositphotos

В марте 2022 года украинцы отметят много государственных и православных праздников. Еще с февраля начнется Масленица, которая продлится до 6 марта. 8 числа весь мир будет отмечать Международный женский день.

Так, в связи с этим праздником украинцы получат сразу 4 дня выходных — с 5 по 8 марта включительно. Правда, за 7 число придется отрабатывать в следующую субботу — 12 марта.

Не обошлось и без профессиональных праздников — уже совсем скоро свой день будут отмечать работники ЖКХ и бытового обслуживания населения, а также таксисты. Стоит также поздравить работников театра — для них создали международный праздник. Под конец месяца приходятся День СБУ и День Национальной Гвардии Украины.

Календарь праздников на март 2022 — список

  • 28 февраля — 6 марта — Масленица;
  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
  • 3 марта — Всемирный день писателя;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 9 марта — Международный день ди-джея;
  • 12 марта — День землеустроителя;
  • 14 марта — День украинского добровольца;
  • 15 марта — Всемиpный день защиты прав потребителей;
  • 20 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
  • 21 марта — 27 марта — Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации;
  • 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации;
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день;
  • 24 марта — Всемирный день борьбы против туберкулеза, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;
  • 25 марта — Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;
  • 26 марта — День Национальной гвардии Украины;
  • 27 марта — Международный день театра.

Не стоит забывать и о церковных праздниках — в начале марта будет Масленица, а после нее начнется Великий пост. Ознакомиться со всеми праздниками марта 2022 года можно  в календаре Фактов ICTV.

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Теги
Календарь , Місячний календар , Свята
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