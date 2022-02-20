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21 февраля: какой праздник, приметы и запреты

20 февраля 2022, 09:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
21 февраля: какой праздник, приметы и запреты
Источник: Depositphotos

21 февраля в 2022 году приходится на понедельник. Какие праздники отмечают 21 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Церковные праздники 21 февраля 2022

В этот день православные христиане чтят память святого Захария Серповидца. Он был одним из двенадцати малых пророков, и жил за 500 лет до Рождества Иисуса. Такое прозвище святой получил из-за сна с большим летающим серпом. Это был свиток с откровениями от Господа.

21 февраля именины празднуют Захар, Федор, Степан и Макар.

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Народные приметы на 21 февраля:

  • Если на деревьях иней — медовый урожай будет огромным.
  • Собака качается в снегу — скоро придет тепло.
  • Животные беспокойно себя ведут к снегу или дождям.
  • Чем холоднее 21 февраля — тем теплее будет в марте.
  • Круги вокруг Луны — к потеплению.

Что нельзя делать:

  • Следует избегать хирургических вмешательств, лучше перенести операцию на другой день.
  • Также не стоит ходить к стоматологу.
  • Запрещено одевать одежду зеленых и серых оттенков — большая вероятность привлечь неудачу.
  • Нельзя завидовать — сглаз может вернуться к вам.

Международные праздники:

21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка, установленный ООН в 1999 году с целью содействия богатому культурному и языковому разнообразию. На сегодня в мире насчитывается около 6 тыс. языков, и половине из них угрожает полное исчезновение.

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Теги
іменини , Календарь , прикмети , Праздник
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