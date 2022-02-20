21 февраля в 2022 году приходится на понедельник. Какие праздники отмечают 21 февраля, о приметах и запретах, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Церковные праздники 21 февраля 2022

В этот день православные христиане чтят память святого Захария Серповидца. Он был одним из двенадцати малых пророков, и жил за 500 лет до Рождества Иисуса. Такое прозвище святой получил из-за сна с большим летающим серпом. Это был свиток с откровениями от Господа.

21 февраля именины празднуют Захар, Федор, Степан и Макар.

Народные приметы на 21 февраля:

Если на деревьях иней — медовый урожай будет огромным.

Собака качается в снегу — скоро придет тепло.

Животные беспокойно себя ведут к снегу или дождям.

Чем холоднее 21 февраля — тем теплее будет в марте.

Круги вокруг Луны — к потеплению.

Что нельзя делать:

Следует избегать хирургических вмешательств, лучше перенести операцию на другой день.

Также не стоит ходить к стоматологу.

Запрещено одевать одежду зеленых и серых оттенков — большая вероятность привлечь неудачу.

Нельзя завидовать — сглаз может вернуться к вам.

Международные праздники:

21 февраля весь мир отмечает Международный день родного языка, установленный ООН в 1999 году с целью содействия богатому культурному и языковому разнообразию. На сегодня в мире насчитывается около 6 тыс. языков, и половине из них угрожает полное исчезновение.

<<< Какой праздник 20 февраля

Какой праздник 22 февраля >>>