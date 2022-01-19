19 января отмечают день ангела Ивана. Именины празднуются в честь мученика Иоанна Любимова.
В одном лишь январе обладатели этого имени отмечают свои именины более пяти раз. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Ивана в открытках и СМС, а также раскрыли значения имени.
Поздравления с днем ангела Ивана в открытках
Поздравления с днем ангела Ивана в СМС
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Процветанья тебе пожелаю,
Вдохновенья, успехов, любви
В именины сегодня я, Ваня,
Главное — счастье храни!
***
Принимай поздравленья, Иван!
Будь всегда на волне позитива,
Пусть развеется скуки туман,
Будь уверенным, смелым, красивым!
***
Для Ивана поздравления
Соберу я в кучу,
Я желаю, чтоб ты был
Всех на свете круче.
Гордо звался мужиком,
Не сгибал колени
И здоровьем, чтобы мог
Похвастаться отменным.
Вверх чтобы шли твои дела
И росли доходы,
Дни счастливые твои
Складывались в годы!
***
Поздравления шлю Ивану,
Пожелания добра,
Чтобы радости, улыбок
Не кончалася пора.
Чтоб тебе все удавалось,
В жизни, чтоб тебе везло,
И тебя, чтоб птица счастья
Под свое взяла крыло.
***
Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,
Пускай печаль твой адрес забывает,
Пусть горе без оглядки от тебя бежит,
Пускай друзья надежные окружают.
Ваня, с именинами тебя поздравляем,
Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,
Всех благ тебе, достатка и добра,
Пусть будет благосклонною всегда судьба.
Значение имени Иван
Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает помилованный Богом, Бог милостив.
Мужчина с этим именем чаще всего спокойный, добропорядочный, медлительный. Его трудно вывести из себя.
Иван — хороший и верный друг. Он серьезно относится к работе, за что его уважают коллеги и руководство.
Кроме того, обладатель этого имени прекрасный отец и хороший муж. Однако не каждая девушка готова жить с Иваном, но и он не каждую возьмет в жены, поскольку тщательно приглядывается к своей возможной второй половинке.