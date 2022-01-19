19 января отмечают день ангела Ивана. Именины празднуются в честь мученика Иоанна Любимова.

В одном лишь январе обладатели этого имени отмечают свои именины более пяти раз. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Ивана в открытках и СМС, а также раскрыли значения имени.

Поздравления с днем ангела Ивана в открытках



Поздравления с днем ангела Ивана в СМС

***

Процветанья тебе пожелаю,

Вдохновенья, успехов, любви

В именины сегодня я, Ваня,

Главное — счастье храни!

***

Принимай поздравленья, Иван!

Будь всегда на волне позитива,

Пусть развеется скуки туман,

Будь уверенным, смелым, красивым!

***

Для Ивана поздравления

Соберу я в кучу,

Я желаю, чтоб ты был

Всех на свете круче.

Гордо звался мужиком,

Не сгибал колени

И здоровьем, чтобы мог

Похвастаться отменным.

Вверх чтобы шли твои дела

И росли доходы,

Дни счастливые твои

Складывались в годы!

***

Поздравления шлю Ивану,

Пожелания добра,

Чтобы радости, улыбок

Не кончалася пора.

Чтоб тебе все удавалось,

В жизни, чтоб тебе везло,

И тебя, чтоб птица счастья

Под свое взяла крыло.

***

Пусть добрый ангел жизнь твою хранит,

Пускай печаль твой адрес забывает,

Пусть горе без оглядки от тебя бежит,

Пускай друзья надежные окружают.

Ваня, с именинами тебя поздравляем,

Крепкого здоровья, удачи искренне желаем,

Всех благ тебе, достатка и добра,

Пусть будет благосклонною всегда судьба.

Значение имени Иван

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает помилованный Богом, Бог милостив.

Мужчина с этим именем чаще всего спокойный, добропорядочный, медлительный. Его трудно вывести из себя.

Иван — хороший и верный друг. Он серьезно относится к работе, за что его уважают коллеги и руководство.

Кроме того, обладатель этого имени прекрасный отец и хороший муж. Однако не каждая девушка готова жить с Иваном, но и он не каждую возьмет в жены, поскольку тщательно приглядывается к своей возможной второй половинке.