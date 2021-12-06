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День ангела Олександра: привітання в листівках і СМС

6 Грудня 2021, 09:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День ангела Олександра: привітання в листівках і СМС
Джерело: Pexels

6 грудня відзначають день ангела Олександра. Іменини святкуються на честь святого князя Олександра Невського.

Ім’я Олександр одне з найпоширеніших, його власники святкують іменини понад 40 разів на рік. У вашому оточенні, напевно, є його носій, тому Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Олександра, щоб ви змогли його привітати.

Привітання в листівках із днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

З Днем ангела Олександра

Привітання в СМС із днем ангела Олександра

***

Олександре, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
Та ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо
А поряд завжди тільки гарні люди.
Хай ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!

***

Ти Олександр у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та віра у душі живуть.
Сьогодні ангел у небесах святкує
І ти, Сашко, про свято не забудь.

Хай ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.

Значення імені Олександр

Ім’я Олександр давньогрецького походження, й у перекладі означає захисник, той, хто захищає людей. Його характер наполегливий і активний, він любить справляти хороше враження на оточуючих, що нагадує гру на публіку.

Власник цього імені вміє маніпулювати людьми, він гордовитий і пихатий, проте він є добрим і відданим другом.

Олександр чудовий працівник лише в тому випадку, якщо займається улюбленою справою.

Чоловік із цим ім’ям чудовий сім’янин – він люблячий чоловік і дбайливий батько, любить балувати сюрпризами та подарунками. Ранній шлюб Олександру краще уникнути, а ось у більш дорослому віці він стане майже ідеальним чоловіком.

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Теги
іменини , Привітання
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