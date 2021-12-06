6 грудня відзначають день ангела Олександра. Іменини святкуються на честь святого князя Олександра Невського.

Ім’я Олександр одне з найпоширеніших, його власники святкують іменини понад 40 разів на рік. У вашому оточенні, напевно, є його носій, тому Факти ICTV підготували привітання в листівках і СМС із днем ангела Олександра, щоб ви змогли його привітати.

Привітання в листівках із днем ангела Олександра

Привітання в СМС із днем ангела Олександра

***

Олександре, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

Та ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд завжди тільки гарні люди.

Хай ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Ти Олександр у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В День Ангела, Олександр, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та віра у душі живуть.

Сьогодні ангел у небесах святкує

І ти, Сашко, про свято не забудь.

Хай ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

Значення імені Олександр

Ім’я Олександр давньогрецького походження, й у перекладі означає захисник, той, хто захищає людей. Його характер наполегливий і активний, він любить справляти хороше враження на оточуючих, що нагадує гру на публіку.

Власник цього імені вміє маніпулювати людьми, він гордовитий і пихатий, проте він є добрим і відданим другом.

Олександр чудовий працівник лише в тому випадку, якщо займається улюбленою справою.

Чоловік із цим ім’ям чудовий сім’янин – він люблячий чоловік і дбайливий батько, любить балувати сюрпризами та подарунками. Ранній шлюб Олександру краще уникнути, а ось у більш дорослому віці він стане майже ідеальним чоловіком.