3 февраля Максим празднует свой день ангела. Именины отмечаются в честь двух преподобных — Максима Исповедника и Максима Грека.
Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Максима в СМС, стихах и открытках. Поздравьте обладателей этого имени с важным праздником.
Поздравления с днем ангела Максима в СМС
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Пусть сегодня моментально забудутся печали,
Мы поздравления тебе, Макс, сегодня подобрали:
Крепко спать, отменно кушать,
И в жизни только свое сердце слушать!
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Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым – настроенье,
А нескончаемым – веселье.
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Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям — исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
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Пусть ангел жизнь твою хранит,
И пусть беда тебя обходит,
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья всегда находят,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, звонкий смех,
Как в небе ранняя звезда,
Тебе сопутствует всегда!
С днем ангела Максим!
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В день ангела пожелаем только самого лучшего: быть единственным любимым, здоровым и непременно счастливым! Всегда двигайся вперед и пусть все твои желания и мечты исполняются легко!
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Искренне поздравляю тебя, Максим. Я хочу в этот день пожелать тебе красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, интересными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благосостоянием и большим счастьем.
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Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и возможностями реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!
Поздравления с днем ангела Максима в открытках
Значение имени Максим
Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе означает величайший. Этот мужчина — один из лучших, которые могли повстречаться на вашем пути.
Смелый, обаятельный, харизматичный, дружелюбный, привлекательный, а также импозантный — именно так можно охарактеризовать этого мужчину.
Именно мужчина по имени Максим всегда находится в центре внимания у девушек — и не удивительно, ведь такого прекрасного человека еще нужно поискать.
Чаще всего в работе он не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет.
Семейные отношения обладателя этого имени достаточно сложно охарактеризовать — он заботливый и невнимательный одновременно.