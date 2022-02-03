3 февраля Максим празднует свой день ангела. Именины отмечаются в честь двух преподобных — Максима Исповедника и Максима Грека.

Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Максима в СМС, стихах и открытках. Поздравьте обладателей этого имени с важным праздником.

Поздравления с днем ангела Максима в СМС

***

Пусть сегодня моментально забудутся печали,

Мы поздравления тебе, Макс, сегодня подобрали:

Крепко спать, отменно кушать,

И в жизни только свое сердце слушать!

***

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым – настроенье,

А нескончаемым – веселье.

***

Максим, желаю счастья максимум,

Любви тебе и много радости,

Твоим желаньям — исполняться,

Твоей удаче – улыбаться.

Желаю счастья безграничного,

И поведения приличного,

Ведь твой день ангела пришел,

Пускай от яств ломится стол!

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

И пусть беда тебя обходит,

Пусть горе от тебя бежит,

Пускай друзья всегда находят,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, звонкий смех,

Как в небе ранняя звезда,

Тебе сопутствует всегда!

С днем ангела Максим!

***

В день ангела пожелаем только самого лучшего: быть единственным любимым, здоровым и непременно счастливым! Всегда двигайся вперед и пусть все твои желания и мечты исполняются легко!

***

Искренне поздравляю тебя, Максим. Я хочу в этот день пожелать тебе красивой жизни, полной яркими идеями, радостными событиями, интересными путешествиями, верными друзьями, искренней любовью, неизменной удачей, стабильным благосостоянием и большим счастьем.

***

Дорогой Максим, я поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и возможностями реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

Поздравления с днем ангела Максима в открытках

Значение имени Максим

Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе означает величайший. Этот мужчина — один из лучших, которые могли повстречаться на вашем пути.

Смелый, обаятельный, харизматичный, дружелюбный, привлекательный, а также импозантный — именно так можно охарактеризовать этого мужчину.

Именно мужчина по имени Максим всегда находится в центре внимания у девушек — и не удивительно, ведь такого прекрасного человека еще нужно поискать.

Чаще всего в работе он не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет.

Семейные отношения обладателя этого имени достаточно сложно охарактеризовать — он заботливый и невнимательный одновременно.