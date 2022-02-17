18 февраля в мире отмечают немало интересных праздников, в частности церковных. Также многие празднуют в этот день именины.
Факты ICTV подготовили подборку самых главных праздников, а также приметы и запреты на 18 февраля.
Церковные праздники 18 февраля
18 февраля чтят память святой Агафии. Она родилась в христианской семье в городе Палермо. Когда при императоре Декии начались преследования христиан, девушка решила принять мученический венец. Местный правитель Квинтиан был очарован ее красотой. Он хотел переубедить ее в вере, соблазнить роскошью и сделать своей женой. Однако девушка не поддалась. Тогда Квинтиан разозлился и Агафию подвергли жестоким пыткам. Умерла девушка в темнице. Ее считают покровительницей скота и огня.
Именины 18 февраля
18 февраля отмечают день ангела Агафья, Антон, Евгений, Парамон, Василиса, Макар.
Приметы на 18 февраля
- если на улице тепло, то следует ожидать быстрого прихода весны;
- отсутствие осадков предусматривает засухи летом;
- на улице мороз — летом погода будет теплой и без дождей.
Что нельзя делать 18 февраля
- нельзя ссориться с родными;
- нельзя находиться в неубранной квартире.
Международные праздники 18 февраля
18 февраля отмечают День батарейки. Именно в этот день в 1745 году родился итальянский ученый-физик, один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и стало прообразом современных батарей.
Национальные праздники 18 февраля
18 февраля отмечается День дипломатических работников Туркменистана.
В Непале в этот день празднуют День демократии.
А вот в США отмечают сразу несколько хоть и странных, но милых праздников:
- День Большой палец вверх
- День камбалы фаршированной крабами
- День доения коровы во время полета в самолете.