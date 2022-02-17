18 февраля в мире отмечают немало интересных праздников, в частности церковных. Также многие празднуют в этот день именины.

Факты ICTV подготовили подборку самых главных праздников, а также приметы и запреты на 18 февраля.

Церковные праздники 18 февраля

18 февраля чтят память святой Агафии. Она родилась в христианской семье в городе Палермо. Когда при императоре Декии начались преследования христиан, девушка решила принять мученический венец. Местный правитель Квинтиан был очарован ее красотой. Он хотел переубедить ее в вере, соблазнить роскошью и сделать своей женой. Однако девушка не поддалась. Тогда Квинтиан разозлился и Агафию подвергли жестоким пыткам. Умерла девушка в темнице. Ее считают покровительницей скота и огня.

Именины 18 февраля

18 февраля отмечают день ангела Агафья, Антон, Евгений, Парамон, Василиса, Макар.

Приметы на 18 февраля

если на улице тепло, то следует ожидать быстрого прихода весны;

отсутствие осадков предусматривает засухи летом;

на улице мороз — летом погода будет теплой и без дождей.

Что нельзя делать 18 февраля

нельзя ссориться с родными;

нельзя находиться в неубранной квартире.

Международные праздники 18 февраля

18 февраля отмечают День батарейки. Именно в этот день в 1745 году родился итальянский ученый-физик, один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и стало прообразом современных батарей.

Национальные праздники 18 февраля

18 февраля отмечается День дипломатических работников Туркменистана.

В Непале в этот день празднуют День демократии.

А вот в США отмечают сразу несколько хоть и странных, но милых праздников:

День Большой палец вверх

День камбалы фаршированной крабами

День доения коровы во время полета в самолете.

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