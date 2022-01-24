Сегодня, 24 января, стали известны имена финалистов национального отбора на Евровидение 2022. Среди 284 заявок организаторы выбрали лишь восемь кандидатов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе.

Несмотря на то, что еще не все артисты представили свои песни, Факты ICTV решили собрать подборку уже известных треков финалистов.

Cloudless — All be Alright

Laud — Head under water

Michael Soul — Demons

Roxolana — Girlzzz

Свои композиции еще должны представить следующие финалисты:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Our Atlantic — Моя любов

Wellboy – Nozzy Bossy

Напомним, что финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый. Состав жюри организаторы мероприятия объявят позже, поскольку еще не все подтвердили свое участие.

Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Традиционно состоялась и жеребьевка между участниками, с помощью которой определили порядок выступления.

В 2022 году организаторы конкурса решили не сразу объявлять номер участника, а поделили финал на две части. Так, например, кто-то из финалистов выступит в первой половине финала, кто-то – во второй.