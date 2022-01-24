Сегодня, 24 января, стали известны имена финалистов национального отбора на Евровидение 2022. Среди 284 заявок организаторы выбрали лишь восемь кандидатов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе.
Несмотря на то, что еще не все артисты представили свои песни, Факты ICTV решили собрать подборку уже известных треков финалистов.
Cloudless — All be Alright
Laud — Head under water
Michael Soul — Demons
Roxolana — Girlzzz
Свои композиции еще должны представить следующие финалисты:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra — Stefania
- Our Atlantic — Моя любов
- Wellboy – Nozzy Bossy
Напомним, что финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый. Состав жюри организаторы мероприятия объявят позже, поскольку еще не все подтвердили свое участие.
Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.
Традиционно состоялась и жеребьевка между участниками, с помощью которой определили порядок выступления.
В 2022 году организаторы конкурса решили не сразу объявлять номер участника, а поделили финал на две части. Так, например, кто-то из финалистов выступит в первой половине финала, кто-то – во второй.