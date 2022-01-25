Оргкомитет Национального отбора Евровидения принял решение о прекращении участия Laud в отборе. Представленная музыкантом песня Head Under Water была обнародована в 2018 году. Это является нарушением правил.

Так, автор песни Head Under Water Дэниел Ботинг опубликовал ее на своем YouTube-канале почти четыре года назад. Теперь вместо Laud в финале нацотбора выступит Barleben с песней Hear My Words.

Согласно пункту 5.1 правил Нацотбора на Евровидение, песня должна отвечать следующим требованиям:

не обнародовалась, не выходила в релиз, не исполнялась публично (полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки и наоборот);

не была доступна общественности, например, на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в (полу-)открытых для общего доступа базах данных;

не была использована ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Сам Laud заявил, что хоть песня и была записана в 2018 году, однако с тех пор прошла значительную обработку — у нее появились новая форма, аранжировка.

Музыкант отметил, что единственный официальный релиз Head Under Water состоялся в декабре 2021 года. Тогда песня вошла в его второй сольный альбом Dual.

Теперь список финалистов нацотбора на Евровидение 2022 выглядит так:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Barleben — Hear My Words

Cloudless — All be alright

Kalush Orchestra — Stefania

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя Любов

Roxolana — Girlzzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

Напомним, 24 января состоялась конференция, в рамках которой стали известны не только финалисты отбора, но и порядок их выступления. В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — читайте на Фактах ICTV.