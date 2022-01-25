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Нарушил правила: финалиста нацотбора на Евровидение 2022 дисквалифицировали

25 января 2022, 09:43
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Нарушил правила: финалиста нацотбора на Евровидение 2022 дисквалифицировали
Источник: Общественное

Оргкомитет Национального отбора Евровидения принял решение о прекращении участия Laud в отборе. Представленная музыкантом песня Head Under Water была обнародована в 2018 году. Это является нарушением правил.

Так, автор песни Head Under Water Дэниел Ботинг опубликовал ее на своем YouTube-канале почти четыре года назад. Теперь вместо Laud в финале нацотбора выступит Barleben с песней Hear My Words. 

Согласно пункту 5.1 правил Нацотбора на Евровидение, песня должна отвечать следующим требованиям:

  • не обнародовалась, не выходила в релиз, не исполнялась публично (полностью или частично, в том числе текст отдельно от музыки и наоборот);
  • не была доступна общественности, например, на онлайн-видеоплатформах, в социальных сетях или в (полу-)открытых для общего доступа базах данных;
  • не была использована ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Сам Laud заявил, что хоть песня и была записана в 2018 году, однако с тех пор прошла значительную обработку — у нее появились новая форма, аранжировка.

Музыкант отметил, что единственный официальный релиз Head Under Water состоялся в декабре 2021 года. Тогда песня вошла в его второй сольный альбом Dual.

Теперь список финалистов нацотбора на Евровидение 2022 выглядит так:

  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Barleben — Hear My Words
  • Cloudless — All be alright
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя Любов
  • Roxolana — Girlzzzz
  • Wellboy — Nozzy Bossy

Финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Первый в формате телевизионного концерта.

Напомним, 24 января состоялась конференция, в рамках которой стали известны не только финалисты отбора, но и порядок их выступления. В каком порядке выступят участники отбора на Евровидение 2022 — читайте на Фактах ICTV.

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