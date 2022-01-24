Организаторы национального отбора на Евровидение 2022 года объявили список финалистов. За право представлять Украину на конкурсе будут бороться восемь участников:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Cloudless — All be Alright
- Kalush Orchestra — Stefania
- Laud — Head under water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя любов
- Roxolana — Girlzzz
- Wellboy — Nozzy Bossy
Пользователи сети уже активно обсуждают финалистов и высказывают свои догадки по поводу будущего представителя нашей страны на Евровидении 2022 года.
- Мои фавориты – это Roxolana, Kalush и Alina Pash. Кто-то из них должен точно победить!
- Список финалистов мне нравится!
- Доволен всеми, кроме Wellboy.
- 100% поедет Alina Pash.
- Только Калуш, только победа!
- Мои фавориты прошли! Супер.
- Доволен финалистами.
- Буду болеть за Roxolana, у нее пока лучшая песня среди всех.
- Безумно радуюсь, что прошла Alina Pash.
- Жаль, что так мало девушек в финале.
- Я прямо экстрасенс, почти всех отгадал.
- Список очень интересный.
- Все ожидаемые, кроме Our Atlantic.
- Michael Soul – у него будет невероятный номер. Нравится этот парень!
Однако есть и те, кто остался недоволен выбором финалистов и организацией нынешнего отбора.
- Ну вот зачем Cloudless? Песня очень слабая.
- Обидно, что Анця не взяли.
- Я не поняла, где группа Анця?
- Что это за ноунеймы? Треш.
- Надеюсь, что в следующем году СТБ вернется.
- Michael Soul, Cloudless, Kalush – ужас.
- Не являюсь фаном ни одного из этих артистов. Ни за кого не болею!
- Жесть! Надеюсь, что хотя бы песни будут достойные.
- До свидания, победа. Ну, было совершенно неожиданно услышать этих певцов. К черту было включать сначала ноунеймов в список из 27 участников, когда выбрали только известных? — пишут в сети.
Следует отметить, что финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телеканала UA: Первый. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.
Состав жюри организаторы нацотбора объявят позже, так как еще не все подтвердили свое участие.
В этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество. Международный конкурс Евровидения в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.