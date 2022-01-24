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Что за ноунеймы? В сети обсуждают финалистов нацотбора на Евровидение 2022

24 января 2022, 14:33
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
євробачення 2022

Организаторы национального отбора на Евровидение 2022 года объявили список финалистов. За право представлять Украину на конкурсе будут бороться восемь участников:

  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Cloudless — All be Alright
  • Kalush Orchestra —  Stefania
  • Laud — Head under water
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя любов
  • Roxolana — Girlzzz
  • Wellboy — Nozzy Bossy

Пользователи сети уже активно обсуждают финалистов и высказывают свои догадки по поводу будущего представителя нашей страны на Евровидении 2022 года.

  • Мои фавориты – это Roxolana, Kalush и Alina Pash. Кто-то из них должен точно победить!
  • Список финалистов мне нравится!
  • Доволен всеми, кроме Wellboy.
  • 100% поедет Alina Pash.
  • Только Калуш, только победа!
  • Мои фавориты прошли! Супер.
  • Доволен финалистами.
  • Буду болеть за Roxolana, у нее пока лучшая песня среди всех.
  • Безумно радуюсь, что прошла Alina Pash.
  • Жаль, что так мало девушек в финале.
  • Я прямо экстрасенс, почти всех отгадал.
  • Список очень интересный.
  • Все ожидаемые, кроме Our Atlantic.
  • Michael Soul – у него будет невероятный номер. Нравится этот парень!

Однако есть и те, кто остался недоволен выбором финалистов и организацией нынешнего отбора.

  • Ну вот зачем Cloudless? Песня очень слабая.
  • Обидно, что Анця не взяли.
  • Я не поняла, где группа Анця?
  • Что это за ноунеймы? Треш.
  • Надеюсь, что в следующем году СТБ вернется.
  • Michael Soul, Cloudless, Kalush – ужас.
  • Не являюсь фаном ни одного из этих артистов. Ни за кого не болею!
  • Жесть! Надеюсь, что хотя бы песни будут достойные.
  • До свидания, победа. Ну, было совершенно неожиданно услышать этих певцов. К черту было включать сначала ноунеймов в список из 27 участников, когда выбрали только известных? — пишут в сети.

Следует отметить, что финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телеканала UA: Первый. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Состав жюри организаторы нацотбора объявят позже, так как еще не все подтвердили свое участие.

В этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество. Международный конкурс Евровидения в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.

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