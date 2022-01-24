Организаторы национального отбора на Евровидение 2022 года объявили список финалистов. За право представлять Украину на конкурсе будут бороться восемь участников:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Cloudless — All be Alright

Kalush Orchestra — Stefania

Laud — Head under water

Michael Soul — Demons

Our Atlantic — Моя любов

Roxolana — Girlzzz

Wellboy — Nozzy Bossy

Пользователи сети уже активно обсуждают финалистов и высказывают свои догадки по поводу будущего представителя нашей страны на Евровидении 2022 года.

Мои фавориты – это Roxolana, Kalush и Alina Pash. Кто-то из них должен точно победить!

Список финалистов мне нравится!

Доволен всеми, кроме Wellboy.

100% поедет Alina Pash.

Только Калуш, только победа!

Мои фавориты прошли! Супер.

Доволен финалистами.

Буду болеть за Roxolana, у нее пока лучшая песня среди всех.

Безумно радуюсь, что прошла Alina Pash.

Жаль, что так мало девушек в финале.

Я прямо экстрасенс, почти всех отгадал.

Список очень интересный.

Все ожидаемые, кроме Our Atlantic.

Michael Soul – у него будет невероятный номер. Нравится этот парень!

Однако есть и те, кто остался недоволен выбором финалистов и организацией нынешнего отбора.

Ну вот зачем Cloudless? Песня очень слабая.

Обидно, что Анця не взяли.

Я не поняла, где группа Анця?

Что это за ноунеймы? Треш.

Надеюсь, что в следующем году СТБ вернется.

Michael Soul, Cloudless, Kalush – ужас.

Не являюсь фаном ни одного из этих артистов. Ни за кого не болею!

Жесть! Надеюсь, что хотя бы песни будут достойные.

До свидания, победа. Ну, было совершенно неожиданно услышать этих певцов. К черту было включать сначала ноунеймов в список из 27 участников, когда выбрали только известных? — пишут в сети.

Следует отметить, что финал нацотбора пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире Общественного телеканала UA: Первый. Ведущей главной сцены будет Маша Ефросинина, а закулисье шоу зрителям покажет Тимур Мирошниченко.

Состав жюри организаторы нацотбора объявят позже, так как еще не все подтвердили свое участие.

В этом году Общественный вещатель проводит нацотбор без СТБ, поскольку они завершили сотрудничество. Международный конкурс Евровидения в 2022 году состоится в Турине (Италия) благодаря победе группы Maneskin в прошлом году.