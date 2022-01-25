Оргкомитет 24 января выкатил полный список финалистов отбора на Евровидение 2022. Всего в список вошли восемь участников.
Вот так выглядел список финалистов изначально:
- Алина Паш – Тіні забутих предків
- Cloudless – All be Alright
- Kalush Orchestra – Stefania
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моя любов
- Roxolana – Girlzzz
- Wellboy – Nozzy Bossy
- Laud — Head Under Water
Однако какой нацотбор без скандала, хоть и небольшого. Буквально после оглашения финалистов в сети появилась информация, что трек Head Under Water певца Laud не соответствует правилам Евровидения. Дело в том, что согласно правилам конкурса, трек не должен был быть представлен ранее 1 сентября 2021 года. А вот песня Head Under Water публиковалась на YouTube, хоть и в другом виде, да и пел под гитару ее другой исполнитель.
И тут непонятно, то ли оргкомитет сначала думал, что этого никто не заметит и песня под шумок пройдет, то ли это просто факап, и изначально никто подвоха не заметил.
Однако, как бы там ни было, как итог Laud дисквалифицировали, а его место занял другой певец — Barleben с песней Hear My Word.
Все артисты давно записали и презентовали песни для жюри. Однако пока не все их представили большой публике. Поэтому пока находимся в режиме ожидания.
В целом, среди конкурсантов есть имена, которые давно знакомы украинцам, например, Алина Паш. Также присутствуют и те, кто ярко сиял в 2021 году — Wellboy, Kalush Orchestra. Ну и куда без участников, которые с первого раза не сдаются. Речь идет о Cloudless, которые хотели поехать на Евровидение в 2020 году.
И уже традиционно в списке финалистов отбора на Евровидение присутствуют новые имена: Roxolana, Our Atlantic, Michael Soul.
Факты ICTV создали предварительное голосование за победителя национального отбора на Евровидение 2022, в котором каждый может отстоять своего фаворита.