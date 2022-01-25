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Алина Паш, Wellboy или Kalush? Кто поедет на Евровидение от Украины (голосование)

25 января 2022, 14:36
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Алина Паш, Wellboy или Kalush? Кто поедет на Евровидение от Украины (голосование)

Оргкомитет 24 января выкатил полный список финалистов отбора на Евровидение 2022. Всего в список вошли восемь участников.

Вот так выглядел список финалистов изначально:

  • Алина Паш – Тіні забутих предків
  • Cloudless – All be Alright
  • Kalush Orchestra – Stefania
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моя любов
  • Roxolana – Girlzzz
  • Wellboy – Nozzy Bossy
  • Laud — Head Under Water

Однако какой нацотбор без скандала, хоть и небольшого. Буквально после оглашения финалистов в сети появилась информация, что трек Head Under Water певца Laud не соответствует правилам Евровидения. Дело в том, что согласно правилам конкурса, трек не должен был быть представлен ранее 1 сентября 2021 года. А вот песня Head Under Water публиковалась на YouTube, хоть и в другом виде, да и пел под гитару ее другой исполнитель.

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И тут непонятно, то ли оргкомитет сначала думал, что этого никто не заметит и песня под шумок пройдет, то ли это просто факап, и изначально никто подвоха не заметил.

Однако, как бы там ни было, как итог Laud дисквалифицировали, а его место занял другой певец — Barleben с песней Hear My Word.

Все артисты давно записали и презентовали песни для жюри. Однако пока не все их представили большой публике. Поэтому пока находимся в режиме ожидания.

В целом, среди конкурсантов есть имена, которые давно знакомы украинцам, например, Алина Паш. Также присутствуют и те, кто ярко сиял в 2021 году — Wellboy, Kalush Orchestra. Ну и куда без участников, которые с первого раза не сдаются. Речь идет о Cloudless, которые хотели поехать на Евровидение в 2020 году.

И уже традиционно в списке финалистов отбора на Евровидение присутствуют новые имена: Roxolana, Our Atlantic, Michael Soul.

Факты ICTV создали предварительное голосование за победителя национального отбора на Евровидение 2022, в котором каждый может отстоять своего фаворита.

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