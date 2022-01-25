Певец Laud (настоящее имя — Владислав Каращук) прокомментировал свою дисквалификацию с нацотбора на Евровидение 2022 от Украины.

Музыкант сказал, что его заявленная песня Head Under Water была написана голландским сонграйтером Дэниелом Ботингом в 2018 году. Тогда же они вместе с автором попытались записать ее в экспериментальном режиме. Ко всему этому Laud прикрепил видео этой записи.

— В то же время мы поняли, что Head Under Water – потенциальный хит. Тогда же было решено отложить релиз и включить композицию в мой сольный альбом. С 2018 года песня прошла значительную обработку, у нее появилась новая форма, аранжировка. Единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года на моем втором сольном альбоме Dual. Тогда ее впервые услышали и полюбили, — отметил Laud.

Исполнитель вспомнил ситуацию с победителем Евровидения 2019 Дунканом Лоуренсом. Его песня Arcade появилась на YouTube за несколько лет до участия в песенном конкурсе.

— Согласно правилам песенного конкурса, композиции, претендующие на победу, не могут быть изданы ранее 1 сентября 2021 года. Если песня появилась раньше, исполнитель должен как-то доработать ее, и по законодательству об авторских правах это уже другая композиция, — отметил артист.

Он также подчеркнул, что первая версия Head Under Water — домашнее видео, которое за три года собрало 340 просмотров.

— Я обращаюсь к Оргкомитету нацотбора с призывом принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса. Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU и получения их комментария, рекомендации, учитывая предыдущий опыт, — сказал Laud.

Напомним, 24 января стала известна восьмерка финалистов нацотбора на Евровидение 2022. Позже Оргкомитет нацотбора принял решение о прекращении участия Laud в отборе. Причина в том, что заявленная исполнителем песня была обнародована еще в 2018 году.

Дело в том, что автор песни Head Under Water Дэниел Ботинг опубликовал ее на своем личном YouTube-канале.

Тепер замість Laud у фіналі нацвідбору виступить Barleben.