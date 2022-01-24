Сьогодні, 24 січня, стало відомо, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення 2022 від України. Також назвали порядок виступу учасників у фіналі.

Традиційно між музикантами провели жеребкування. У 2022 році організатори вирішили поділити фінал на дві частини та назвали, хто з артистів у якій виступить. Згодом вони вирішать, в якому порядку виступатимуть учасники.

У якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022 – далі в матеріалі.

Alina Pash – друга половина фіналу;

Cloudless – перша половина фіналу;

Kalush Orchestra – друга половина фіналу;

Laud – перша половина фіналу;

Michael Soul – перша половина фіналу;

Our Atlantic – перша половина фіналу;

Roxolana – друга половина фіналу;

Wellboy – друга половина фіналу.

У фінал нацвідбору на Євробачення 2022 всього пройшло вісім виконавців. Він пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.

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Також назвали імена ведучих нацвідбору на Євробачення 2022. На основній сцені перед глядачами в 2022 році з’явиться Маша Єфросиніна. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Нагадаємо, що цього року Громадський мовник проводить нацвідбір без СТБ, оскільки вони завершили співпрацю.

Євробачення у 2022 році відбудеться у Турині (Італія), завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.

У півфінал нацвідбору на Євробачення 2022 пройшло 27 учасників. Повний лонг-лист – дивіться на Фактах ICTV. Серед них були як добре відомі музиканти, так і виконавці-початківці.