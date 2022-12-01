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Участники Нацотбора на Евровидение презентовали конкурсные песни в прямом эфире

1 декабря 2022, 13:14
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Участники Нацотбора на Евровидение презентовали конкурсные песни в прямом эфире
Источник: Depositphotos

Участники Нацотбора на Евровидение 2023 презентовали свои конкурсные песни в прямом эфире. Треки представили финалисты. Всего их 10.

Кроме того, сегодня, 1 декабря, между участниками состоялась жеребьевка, которая определила, в какой последовательности они будут выступать в финале.

Участники финала:

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  • 2TONE — Квітка

  • Angelina — Stronger

  • Demchuk — Alive

  • Fiinka — Довбуш

  • Jerry Heil — When God shut the door

  • Krutь — Колискова

  • Moisei — I’m Not Alone

  • OY Sound System — Ой, тужу

  • Tember Blanche — Я вдома

  • Tvorchi — Heart Of Steel

Список финалистов стал известен 17 ноября. Кто представит Украину на Евровидении 2023, станет известно уже вскоре — 17 декабря во время финала, который будет проходить в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

Представителя от Украины будут выбирать зрители и жюри (50 на 50), в составе которого Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина. Детальнее о правилах голосования в Нацотборе — читайте на Фактах ICTV.

Напомним, 67-й международный песенный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). В 2022 году Украину представляла группа Kalush Orchestra, которая одержала победу, но из-за того, что в нашей стране идет полномасштабная война, конкурс проходить у нас не может.

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