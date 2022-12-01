Участники Нацотбора на Евровидение 2023 презентовали свои конкурсные песни в прямом эфире. Треки представили финалисты. Всего их 10.

Кроме того, сегодня, 1 декабря, между участниками состоялась жеребьевка, которая определила, в какой последовательности они будут выступать в финале.

Участники финала:

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2TONE — Квітка

Angelina — Stronger

Demchuk — Alive

Fiinka — Довбуш

Jerry Heil — When God shut the door

Krutь — Колискова

Moisei — I’m Not Alone

OY Sound System — Ой, тужу

Tember Blanche — Я вдома

Tvorchi — Heart Of Steel

Список финалистов стал известен 17 ноября. Кто представит Украину на Евровидении 2023, станет известно уже вскоре — 17 декабря во время финала, который будет проходить в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

Представителя от Украины будут выбирать зрители и жюри (50 на 50), в составе которого Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина. Детальнее о правилах голосования в Нацотборе — читайте на Фактах ICTV.

Напомним, 67-й международный песенный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). В 2022 году Украину представляла группа Kalush Orchestra, которая одержала победу, но из-за того, что в нашей стране идет полномасштабная война, конкурс проходить у нас не может.