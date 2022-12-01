Участники Нацотбора на Евровидение 2023 презентовали свои конкурсные песни в прямом эфире. Треки представили финалисты. Всего их 10.
Кроме того, сегодня, 1 декабря, между участниками состоялась жеребьевка, которая определила, в какой последовательности они будут выступать в финале.
Участники финала:
- 2TONE — Квітка
- Angelina — Stronger
- Demchuk — Alive
- Fiinka — Довбуш
- Jerry Heil — When God shut the door
- Krutь — Колискова
- Moisei — I’m Not Alone
- OY Sound System — Ой, тужу
- Tember Blanche — Я вдома
- Tvorchi — Heart Of Steel
Список финалистов стал известен 17 ноября. Кто представит Украину на Евровидении 2023, станет известно уже вскоре — 17 декабря во время финала, который будет проходить в формате телевизионного концерта в прямом эфире.
Представителя от Украины будут выбирать зрители и жюри (50 на 50), в составе которого Джамала, Тарас Тополя и Юлия Санина. Детальнее о правилах голосования в Нацотборе — читайте на Фактах ICTV.
Напомним, 67-й международный песенный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания). В 2022 году Украину представляла группа Kalush Orchestra, которая одержала победу, но из-за того, что в нашей стране идет полномасштабная война, конкурс проходить у нас не может.