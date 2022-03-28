Американский актер Уилл Смит вышел на сцену церемонии Оскар 2022, чтобы дать пощещину комику Крису Року за неудачную шутку о его жене.

Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Комик сказал, что она могла бы сыграть главную роль в фильме Солдат Джейн из-за отсутствие волос.

Смит сразу же отреагировал на слова комика, в которых он публично высмеивал Джаду. Зрители могли прочесть по губам Смита, который говорит: Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта.

Напомним, что Джада Пинкетт-Смит потеряла значительную часть волос из-за аутоиммунного заболевания, в результате чего была вынуждена побриться наголо.

Об алопеции Джада Пинкетт-Смит сообщила в 2018 году. По словам актрисы, облысение стало для нее большим психологическим испытанием и привело к депрессии. Однако женщине удалось преодолеть тяжелое душевное состояние благодаря поддержке мужчины и детей.