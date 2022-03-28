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Лучший режиссер по версии Оскар 2022

28 марта 2022, 06:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Лучший режиссер по версии Оскар 2022

Джейн Кэмпион стала лауреатом кинопремии Оскар 2022 в номинации Лучший режиссер за фильм Власть пса.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Кеннет Брана (Белфаст), Русуке Хамагути (Сядь за руль моей машины), Пол Томас Андерсон (Чудо-парк), Стивен Спилберг (Вестсайдская история).

Напомним, что 94-я церемония вручения премии Оскар прошла в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники боролись за награды в 23 разных категориях.

Впервые за три года церемония прошла с ведущими. Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости олицетворяют новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс – афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.

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Теги
Оскар , режисер , церемонія нагородження
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