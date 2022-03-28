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Лучший мультфильм по версии Оскар 2022

28 марта 2022, 04:05
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Енканто

Мультфильм Энканто получил премию Оскар 2022 в категории Лучший анимационный фильм.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Побег, Лука, Митчелы против машин, а также Райя и последний дракон.

В центре сюжета – 15-летняя девочка Мирабель Мадригал, родившаяся в магической семье. В то же время сама девочка магическими способностями не обладала и очень об этом жалеет. События развиваются в городке под названием Энканто, спрятанном в горах Колумбии.

Название Энканто, которое лягло и в название мультфильма — волшебный мир, в котором происходят удивительные вещи. Мирабель придется спасать свою семью и Энканто от гибели.

Режиссерами мультфильма выступили Байрон Говард и Джаред Буш.

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Теги
Мультфільм , Оскар
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