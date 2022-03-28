Ариана ДеБос стала лауреатом кинопремии Оскар 2022 номинации Лучшая актриса второго плана за роль в фильме Вестсайдская история.

Это ее первая номинация на Оскар и первая победа. ДеБос получила признание за роль Аниты в музыкальном фильме. На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Джесси Бакли (Потерянная дочь), Онжаню Эллис (Король Ричард), Джуди Денч (Белфаст), Кирстен Данст (Власть пса).

Ариана ДеБос стала первой квир-женщиной, выигравшей в этой категории.

— Даже в этом удивительном мире, в котором мы живем, мечты сбываются… спасибо, Стивен Спилберг, ты теперь со мной, — сказала актриса на сцене.

Также актриса поблагодарила маму, которая пришла на церемонию для того, чтобы поддержать ее. Следует отметить, что ранее за роль Аниты ДеБос получила Золотой глобус, премию BAFTA и премию SAG.

В 1962 году Оскар за ту же роль получила Рита Морено. Морено сыграла Аниту в оригинальном фильме Вестсайдская история и вошла в историю как первая латиноамериканская актриса, выигравшая в категории Лучшая актриса второго плана.