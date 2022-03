Песня Билли Айлиш No Time To Die для фильма Не время умирать получила статуэтку Оскар 2022 в категории Лучший саундтрек к фильму (Original Song).

В этом году на победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали треки Dos Oruguitas (Энканто), Be Alive (Король Ричард), Somehow You Do (Четыре добрых дня), Down To Joy (Белфаст).