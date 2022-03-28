Фильм CODA: Ребенок глухих родителей получил премию Оскар 2022 в категории Лучший фильм.

Всего на победу в этой номинации Оскар 2022 года претендовали 10 кинолент. Среди них – Белфаст, Не смотрите вверх, Сядь за руль моей машины, Дюна, Король Ричард, Чудо-парк, Аллея ужасов, Власть пса и Вестсайдская история.

В центре сюжета – девочка по имени Руби Росси, обитающая в маленьком городке в Массачусетсе. Ее родители и брат – глухие. Руби хочет стать певицей, но не может покинуть семью, где играет роль сурдопереводчика.

Фильм стал адаптацией франко-бельгийской картины 2014 года Семейство Белье. Его оригинальное название – устойчивая аббревиатура, расшифровывающаяся как Child of Deaf Adults.

Первый показ ленты состоялся на фестивале Санденс в начале 2021 года. Фильм стал главным открытием фестиваля и получил все основные награды — призы за режиссуру, лучший актерский ансамбль, лучший фильм и приз зрительских симпатий.