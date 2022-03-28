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Лучший актер по версии Оскар 2022

28 марта 2022, 06:12
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Вілл Сміт

Уилл Смит стал лауреатом кинопремии Оскар 2022 в номинации Лучший актер за роль в фильме Король Ричард.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Хавьер Бардем (Буты Рикардо), Бенедикт Камбербетч (Власть пса), Эндрю Гарфилд (Тик-да, бум!), Дензел Вашингтон (Трагедия Макбета).

Напомним, что перед получением награды Уилл Смит дал пощечину Крису Року за неудачную шутку о его жене.

Во время мероприятия Крис ткнул пальцем на Джаду Пинкетт-Смит и обратил внимание на ее облысение. Комик сказал, что она могла бы сыграть главную роль в фильме Солдат Джейн из-за того, что потеряла волосы. Смит сразу же отреагировал на слова комика, в которых он публично высмеивал Джаду.

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Теги
Актор , Оскар , церемонія нагородження
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