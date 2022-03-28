Джессика Честейн стала лауреатом кинопремии Оскар 2022 в номинации Лучшая актриса за роль в фильме Глаза Тамми Фэй.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Оливия Колман (Потерянная дочь), Пенелопа Крус (Параллельные матери), Николь Кидман (Быть Рикардо), Кристен Стюарт (Спенсер).

Напомним, что 94-я церемония вручения премии Оскар прошла в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники боролись за награды в 23 разных категориях.