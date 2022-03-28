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Лучшая актриса по версии Оскар 2022

28 марта 2022, 06:29
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Лучшая актриса по версии Оскар 2022

Джессика Честейн стала лауреатом кинопремии Оскар 2022 в номинации Лучшая актриса за роль в фильме Глаза Тамми Фэй.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали Оливия Колман (Потерянная дочь), Пенелопа Крус (Параллельные матери), Николь Кидман (Быть Рикардо), Кристен Стюарт (Спенсер).

Напомним, что 94-я церемония вручения премии Оскар прошла в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники боролись за награды в 23 разных категориях.

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Теги
актриса , Оскар , церемонія нагородження
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