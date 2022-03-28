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Лучший иностранный фильм по версии Оскар 2022

28 марта 2022, 04:33
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Сядь за кермо моєї машини

Фильм Сядь за руль моей машины (Drive my car) стал лауреатом кинопремии Оскар 2022 в номинации Лучший иностранный фильм.

Это художественный фильм режиссера Рюсукэ Хамагути. Основой сценария стал рассказ Харуки Мураками из сборника Мужчины без женщин.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2021 в рамках основной программы — Сядь за руль моей машины получил приз за лучший сценарий.

На победу в этой номинации Оскар 2022 также претендовали фильмы Рука Бога (Италия),  Побег (Дания),  Худший человек на свете (Норвегия), Лунана: Як в классной комнате (Бутан).

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