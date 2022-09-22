Украинцев неоднократно предупреждали, что нынешняя зима будет очень тяжелой. Температура в украинских домах не поднимется выше +18°С, поэтому все активно утепляют свои дома.

Мало кто знает, но теплоотдачу батарей отопления можно повысить, даже при их минимальной температуре. Как это сделать — узнавали Факты ICTV.

Как повысить теплоотдачу батареи центрального отопления

Помойте батареи

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Как и все остальные поверхности, батареи собирают на себе разнообразную грязь и пыль. Мало кто знает, но мыть батареи нужно каждый год перед запуском тепла в доме.

Дело в том, что пыль и грязь, которая оседает на элементах обогрева препятствуют полноценной отдаче тепла.

Если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть. Очистка батарей от грязи поможет повысить коэффициент теплоотдачи.

Также проверьте, все ли секции батареи одинаково прогреваются. Если одна или несколько отделений значительно отличаются по температуре от других, то, скорее всего, проблема заключается в том, что батарея засорилась изнутри.

В таком случае, следует вызвать мастеров, которые используя специальные инструменты, проведут внутреннюю чистку батарей и вернут циркуляцию горячей воды в нужное русло.

Циркуляция воздуха

Это довольно интересный лайфхак, который по отзывам, прекрасно работает. Чтобы теплый воздух быстрее согревало всю площадь комнаты, рядом с батареями устанавливают вентилятор, который обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха.

Если будете пользоваться таким способом, выбирайте энергосберегающие вентиляторы. Они помогут сэкономить на электричестве.

Увеличение батареи

Повысить уровень теплоотдачи можно, увеличив площадь батареи. Таким образом, тепло по комнате будет распространяться равномерно и помещение будет согреваться быстрее.

Чтобы увеличить площадь батареи, накиньте на нее металлический экран, который должен быть больше чем сама батарея. Металлическая коробка должна соответствовать высоким показателям теплопроводности.

Теплоотражающий экран

Дело в том, что батарея одинаково распределяет тепло как спереди, так и сзади. То есть стена за батареей получает столько же тепла, сколько и вся комната. Чтобы не отапливать стену, нужно направить тепловую энергию в помещение.

Это поможет сделать теплоотражающий экран, который устанавливают за батарею. Чтобы самостоятельно его сделать можно использовать обычную фольгу. Из большого количества фольги необходимо сделать экран величиной с батарею и установить его у стены за конструкцией отопления.

Экран из фольги можете закрепить скотчем.

Обратите внимание, что после установки экрана, расстояние между батареей и стеной не должно быть меньше двух сантиметров, иначе воздух не будет циркулировать и теплее не станет.

Освободите доступ к батарее

Не закрывайте батареи шторами, мебелью или декоративными решетками. Так вы лишь препятствуете распространению тепла.

Поскольку теплому воздуху от батареи необходим свободный доступ, уберите все, что ему препятствует.

Проверьте мощность регулятора

Если ваша батарея оснащена регулятором мощности, то стоит проверить, на какую температуру он включен.

Если вы не переставили регулятор на зимний режим, то дома может быть довольно прохладно.