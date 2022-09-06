Украинская власть неоднократно предупреждала, что нынешний отопительный сезон будет крайне тяжелым. Поэтому готовить свои дома к зимним холодам нужно уже сейчас.

Как утеплить пластиковые окна на зиму — смотрите в материале Фактов ICTV.

Как и чем утеплять окна

Теплосберегающая пленка

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Это один из самых доступных способов утеплить пластиковые окна на зиму. Такая пленка обладает термоизоляционными свойствами и уменьшает потерю тепла.

В магазине строительных товаров купите такую пленку и наклейте ее на внутреннее стекло окон. Работу можно выполнить самостоятельно, для этого вам понадобится канцелярский нож, фен, скоч и обычные ножницы.

Залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла. Ее следует хорошо помыть.

Затем по всему периметру оконной коробки нужно наклеить скоч и приклеить к нему пленку. Чтобы энергосберегающая пленка хорошо держалась, ее нужно обдуть горячим воздухом фена.

Уплотнители для окон

Со временем уплотнительная резинка на пластиковых окнах начинает изнашиваться, пропуская холод в дом. Чтобы устранить эту проблему, можно купить самоклеющиеся резиновые уплотнители, чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух.

Также в качестве уплотнителя можно использовать пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Это специальный самоклеющийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Продается он в строительных магазинах в виде рулонов.

Еще один, довольно популярный вариант утепления — заклеить рамы окон бумажной лентой или специальным скотчем. Благодаря этому через щели не будет проходить холодный воздух.

Измените режим окон

Переставьте пластиковые окна на зимний режим.

Мало кто знает, но пластиковые окна имеют несколько режимов – летний, зимний и стандартный.

Зимний режим обеспечивает лучшие энергосберегающие показатели окон при низких температурах за счет большей плотности примыкания рамы окна и его створки.

Такой режим заметно сказывается на утеплении квартиры и дома.