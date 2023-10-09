Отгремели мировые недели моды, а значит, тренды на 2024 год определены. Почти каждый бренд в своих последних коллекциях немало внимания уделил головным уборам, благодаря которым образ имеет более завершенный и выразительный вид.

Персональный стилист Мария Горбачева рассказала Фактам ICTV про модные головные уборы 2024, а также сказала, на что обращать внимание при их выборе.

— В наше время головные уборы — это не только необходимость, но и модный аксессуар, усиливающий нашу индивидуальность, — отметила Мария.

Бейсболки из разных тканей — лаконичные и с надписью. Выбирайте на свой вкус, они очень хорошо дополняют как летний гардероб, так и добавляют акцент в образ любого сезона.

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Этот аксессуар уже давно не считается исключительно спортивным элементом, посмотрите как it girls умело сочетают их в своих модных луках.

Если вам интересно, какие шапки будут в моде этой зимой, обратите внимание на Bucket hat. Трендовые шляпки полюбились модникам всего мира — их одевают не только летом

Сейчас очень модны модели из денима, кожи, шерсти и даже овчины. Найдите свой вариант в массмаркете или премиальных брендах.

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Но основной и универсальной вещью все же до сих пор является трикотажная шапка Beanie hat, она подойдет под разные стили одежды.

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Также для прохладной погоды есть более “требовательная” альтернатива — балаклава (капор). Этот головной убор из шерсти, кашемира и другого материала все еще остается в тренде.

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Поклонникам нестандартных головных уборов стилист предлагает обратить внимание на мягкие чепчики и повязки.

Они классно сочетаются с пуховиками, пальто и другой верхней одеждой.

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Главный тренд среди головных уборов 2024 — Pageboy cap или просто “мужская кепка”. Он возвращался неоднократно и будет очень модным аксессуаром и сейчас, и в следующем году.

Если вы любите быть в авангарде моды — смело покупайте и дополняйте свой гардероб этим интересным аксессуаром.

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Ранее мы также писали — какие брюки в моде зимой 2023-2024. Тренды этого предмета гардероба надо знать, поскольку он удобен и практичен, особенно если у вас активный и подвижный ритм жизни.