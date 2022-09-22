Уже совсем скоро начнется зима, а вместе с ней и морозы. Поэтому украинцам стоит уже сейчас позаботиться об удобной и теплой одежде, которая будет согревать морозными днями.

Какую теплую одежду нужно обязательно купить на зиму 2022 — смотрите в материале Фактов ICTV.

Как правильно одеваться зимой

Ваша зимняя одежда должна быть удобной, практичной, стильной и теплой. Чтобы точно не замерзнуть, следует уделить внимание слоям. В общем, их три:

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белье (нижнее белье, носки, термобелье);

(нижнее белье, носки, термобелье); средний слой (свитер, кофта, жилетка и т. д.);

(свитер, кофта, жилетка и т. д.); верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Дело в том, что даже легкий дополнительный слой под основной одеждой поможет не замерзнуть в самые лютые морозы.

Нижний слой предназначен для отвода влаги, ведь мокрое тело теряет больше тепла. Средний слой удерживает тепло. А верхний — защищает от внешних факторов (дождя, ветра и снега).

Куртка должна быть из плотной ткани, которая не будет пропускать ветер и внешнюю влагу.

При этом не следует выбирать слишком грубую одежду, которая будет сковывать ваши движения. Главное в зимнем наряде — многослойность и терморегуляция, то есть между разными слоями одежд должна быть воздушная прослойка.

Не пренебрегайте теплом своих конечностей и головы, носите перчатки и шапку или платок, ведь именно через ладони и обнаженную голову организм теряет много тепла.

К тому же, от холодного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими, а кожа пересыхает. Закрытыми должны быть и икры, поэтому выбирайте длинные брюки и высокие носки.

Обувь

Этому элементу наряда тоже нужно уделить внимание. Зимние сапоги должны иметь толстую подошву, при этом не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Стоит обратить внимание на высокие ботинки, сапожки или кроссовки с высокой не резиновой подошвой. Подкладка, как и стельки, должны быть из натурального меха, чтобы ногам было тепло.

Не стоит забывать и о стиле, зимние сапоги должны вам нравиться.

Что нужно обязательно купить на зиму

Сначала просмотрите свой теплый гардероб и определите, чего именно вам не хватает. На зиму вы обязательно должны иметь:

нижнее белье;

носки — несколько пар легких и несколько теплых;

термобелье — два комплекта;

несколько свитеров ;

; базовые гольфы разного цвета — их можно использовать отдельно или в качестве дополнительного слоя;

разного цвета — их можно использовать отдельно или в качестве дополнительного слоя; брюки — две пары;

куртка — желательно две (одна короткая на более теплую погоду и длинная);

зимние ботинки;

шапка;

шарф;

перчатки.

Как выбрать зимнюю одежду

Во время зимнего шопинга обращайте внимание не только на вид вещей, но и на их материал. Лучше не выбирать одежду из хлопка, поскольку он впитывает влагу, которую выделяет организм.

Обращайте внимание на вещи из натуральных материалов — шерсть или флис. Они помогут не перемерзнуть, даже при сильных морозах.

Термобелье лучше выбрать из высокотехнологичной синтетики. Она отлично сохраняет тепло, оставляя кожу сухой. Но помните, синтетика быстро впитывает неприятные запахи, поэтому уход за ней должен быть качественным и регулярным.

Самое главное — зимняя одежда должна вам нравиться, поэтому выбирайте модели, которые будут сочетать стиль и тепло.