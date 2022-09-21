Перед началом отопительного сезона нужно как следует подготовить батареи. Для этого их стоит тщательно почистить и помыть.

Зачем мыть батареи и как сделать это правильно — смотрите в материале Фактов ICTV.

Почему нужно мыть батареи перед отопительным сезоном

Мало кто знает, но такую процедуру нужно проводить каждый год перед запуском тепла в доме. Дело в том, что пыль и грязь, которая оседает на элементах обогрева препятствует полноценной отдаче тепла.

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Если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть.

Еще одна причина, почему стоит мыть батареи — пыль. Как и любая поверхность, батарея накапливает на себе грязь, пыль и другие частицы.

В процессе эксплуатации, весь вся эта правая поднимется в воздух. Поэтому вы и ваша семья вдыхаете грязный воздух, который может стать причиной появления аллергии или других заболеваний дыхательных органов.

Именно поэтому важно держать батареи в чистоте, к тому же это придает опрятности их внешнему виду.

Как правильно подготовить батареи

Проводить очистки батарей требуется в несколько этапов.

І этап. Чтобы не разносить пыль по всей квартире, используйте пылесос с плоской насадкой (или вообще без насадки). Так вы уберете первый слой пыли.

II этап. Застелите на пол кусок полиэтилена или тряпку, чтобы грязная вода не капала.

III этап. В ведро или миску наберите теплой воды и добавьте несколько капель моющего средства. Намочите в растворе ершик, а затем пройтись им между чугунными секциями. Отдельные пятна отмойте с помощью тряпки.

После мытья батареи обязательно протрите насухо. Если на ваших батареях есть застарелые пятна, их нужно сначала замочить. Все грязные следы смойте тряпкой, замоченной в моющем растворе. Оставьте раствор на батарее на 15 мин, а затем протрите щеткой.

Помните, что не все моющие средства подойдут для очистки батарей. Дело в том, что слишком агрессивная химия может стать причиной повреждения краски на радиаторе. Именно поэтому следует избегать фосфатных и хлорсодержащих веществ.

Также вы можете использовать народные средства, чтобы отмыть батареи:

перекись водорода;

обычное мыло;

сода;

лимонная кислота.

Необходимо соединить один из этих продуктов с водой и замочить тряпку, которой вытереть батареи.