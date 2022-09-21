Украинцы активно готовятся к тяжелому отопительному сезону — скупают теплые вещи и одеяла, выбирают электрообогреватели и утепляют дома.

Достаточно бюджетный и эффективный способ удержать тепло — утеплить окна. Однако перед процедурой, пластиковые окна нужно подготовить.

Как правильно мыть пластиковые окна перед утеплением — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Как помыть пластиковые окна перед утеплением

Залогом качественной теплоизоляции является правильная подготовка поверхности стекла — ее следует хорошо помыть. Именно поэтому, перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

В бытовых условиях для очистки конструкции, находящейся внутри квартиры можно использовать мягкую губку или чистую тряпку.

Также вам понадобится средство для мытья окон или стекла. Процедура мытья проста:

Если окна очень грязные, сначала используйте воду — в ведро наберите теплой воды и обычной тряпкой смойте слой пыли и грязи. Насухо вытрите стекло — на этом этапе могут быть разводы, но они исчезнут после следующих действий. Теперь можно использовать средство для мытья стекол — нанесите его на окна и чистой губкой или тряпкой растирайте. Вы должны мыть окна до тех пор, пока не исчезнут разводы, а само стекло станет чистым.

Стоит отметить, что грязные окна категорически нельзя тереть острыми предметами или металлическими скребками. Так вы только повредите поверхность и испортите внешний вид.

Мойка фурнитуры и уплотнителей

Им тоже нужно уделить внимание, особенно, если вы будете заменять уплотнители для утепления. Ведь на этих участках окон тоже скапливается грязь.

Фурнитуру, что находится внутри ставни, достаточно протереть влажной тканевой салфеткой, предварительно удалив пыль с помощью щетки. После этого механизм вытрите насухо мягкой тканью.

Чтобы избавиться от грязи и обработать уплотнители их нужно смазать глицерином или сбрызнуть силиконовым спреем, предварительно удалив пыль четкой.

Глицерин или спрей помогут повысить эластичность резинового материала.

Очищаем рамы пластиковых окон

Поскольку на рамы вы будете цеплять теплосберегающую пленку или крепить скотч для утепления, их тоже нужно помыть. Чтобы снять грязный налет с рам пластиковых окон:

вытрите их мягкой влажной губкой, уделяя особое внимание загрязненным участкам;

тщательно протрите рамы тканевой салфеткой, предварительно смочив ее в мыльном растворе, а затем вытереть их насухо мягкой тряпкой;

обработайте поверхность мягкой тканью с небольшим количеством кремообразного или жидкого моющего средства для посуды, а затем протрите пластик сухой салфеткой.

Дополнительные рекомендации

Чтобы мытье пластиковых окон эффективно повлияло на утепление, стоит придерживаться нескольких простых правил: