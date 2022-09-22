Мало кому известно, что пластиковые окна имеют несколько режимов – летний, зимний и стандартный.

Зимний режим обеспечивает лучшие энергосберегающие показатели окон при низких температурах за счет большей плотности примыкания рамы окна и его створки.

Установление такого режима заметно сказывается на утеплении квартиры или дома, ведь тепло не будет уходить через щели в окнах.

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Как отрегулировать пластиковые окна — смотрите в нашем материале.

Что понадобится

Фурнитура пластиковых окон — сложный механизм, рассчитанный на выполнение сразу нескольких функций. Со временем эксплуатации настройка фурнитуры может сбиваться — створка (вращающаяся часть окна) плохо открывается или неплотно прилегает к раме.

Изменить режим и отрегулировать окна можно самостоятельно. Для этого не нужно вызывать мастеров.

Чтобы отрегулировать пластиковые окна, вам понадобится:

шестигранный ключ на 4 мм;

отвертки — плоская и крестовая;

пассатижи.

Как настроить зимний режим

Для начала вам нужно определить, как настроены эксцентрики на вашем окне. Дело в том, что их несколько, и чем больше окно, тем больше эксцентриков. Чаще всего их три: на боковой стороне, где расположена ручка, один вверху и один внизу окна.

Чтобы заменить режим, нужно настроить каждый из них. Перед началом работы необходимо тщательно вымыть окна, отдельное внимание следует уделить фурнитуре. Чтобы эксцентрики легче проворачивались, их надо очистить от грязи и пыли.

На поверхности эксцентриков найдите метки, по которым можно определить режим работы фурнитуры. Если у вас овальный эксцентрик, обратите внимание, как он располагается к горизонту.

Поверните эксцентрик шестигранным ключом, отверткой или пассатижами (если эксцентрик овальной формы).

Для перевода окна на зимний режим метка должна быть обращена в сторону помещения (ближе к уплотнителю), а овальная цапфа – располагаться горизонтально.

Регулировка положения створки

Петли металлопластиковых окон оснащаются винтами, которые можно поворачивать стандартным шестигранным ключом. Эти винты и регулируют створку.

Разные производители используют разные схемы размещения винтов, поэтому перед тем как начать регулировать окно, стоит обратиться к специалисту или просмотреть схему в интернете. Но общий принцип их работы остается неизменным для всех: