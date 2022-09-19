С каждым днем зимние холода все ближе, поэтому украинцам самое время задуматься над дополнительным утеплением своих домов.

Весомая часть холодного воздуха попадает в квартиры и дома именно через окна, поэтому именно им необходимо уделить внимание.

Балкон — наиболее уязвимая часть дома, которая может стать причиной низких температур в доме. Как утеплить балкон изнутри своими руками — смотрите в материале Фактов ICTV.

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Подготовка к утеплению

Прежде всего, проводится подготовительный этап перед утеплением балкона.

Уберите все вещи и хлам, что храните на балконе. Работу нужно проводить на пустой территории. Закройте щели, через которые и проходит холод. Для небольших щелей используйте обычный герметик (выбирайте устойчивый к атмосферным колебаниям). А большие дыры — монтажной пеной, которая будет служить и дополнительной теплоизоляцией. Выровняйте стены — все неровности и трещины замажьте раствором бетона (не забывайте о потолке).

Помните, что такие работы лучше проводить в теплую погоду, поэтому пока не наступили сильные морозы, приступайте к работе. Если вы все же спохватитесь уже зимой, используйте морозостойкую пену.

Что понадобится для утепления балкона

Чтобы качественно утеплить балкон, стоит использовать материалы, которые отвечают следующим требованиям:

прочные;

соответствуют правилам пожарной безопасности;

влагостойкие:

легкие в монтаже.

Наиболее распространенные материалы для изоляции балкона — пенопласт и минеральная вата.

Вам понадобится:

алюминиевый скотч — способствует изоляции;

изолон-фольга-самоклейка — вспененный полиэтилен, у которого с одной стороны фольга, с другой — клейкая лента;

минеральная вата — популярный утеплитель, который поможет сохранить тепло;

грунтовка-антисептик.

Утепление стен балкона

Не утепленные стены балкона пропускают через себя холод. Чтобы это исправить, следует использовать плиты пенопласта, пенополистирола или минеральную вату.

Сначала нужно закрепить один из гидроизоляционных материалов на стены и установить обрешетку из деревянных брусьев, по всей плоскости.

Чтобы тепло не убегало через стыки, их нужно заполнить монтажной пеной. Сверху конструкции стоит проложить пароизоляционную пленку.

Если балкон выходит на угол дома, стены можно утеплить двойным слоем или использовать более толстый материал.

Внутренняя стена, граничащая с комнатой, может быть утеплена в один слой.

Утепление пола

В общем, утепление балкона следует начинать именно с пола. Для этого можно использовать пенофол или полиэтилен.

На пол уложите один из гидроизоляционных материалов, а на верх установите каркас из деревянных брусьев. Кстати, дерево следует обработать специальными растворами-антисептиками, которые предупреждают появление плесени и процессы гниения.

Монтажную пену используйте для герметизации отверстий между стеной и брусьями. Излишки пены срезайте ножом.

Важный этап — укладка слоя теплоизоляции. Он может быть плиточным или в рулонах. Главное, чтобы между деревянными брусьями и утеплителями не было дыр.

Материал для утепления стоит уложить в два слоя. На верх положите еще слой пароизоляции, который поможет предотвратить образование конденсата.

По окончанию утепления, на конструкция уложите отделочный материал — ламинат или линолеум. Для полного утепления можете положить еще ковер.

Утепление потолка

Потолок на балконе можно утеплить двумя способами — с каркасом или без. Если хотите с каркасом, то:

Нанесите на потолок антисептик, чтобы предупредить образование плесени.

Из деревянных брусьев установите каркас.

Заложите в него утеплитель — минеральная вата, закрепленная пеной, или пенопласт.

На верх уложите вагонку или гипсокартон.

Если ваш вариант без каркаса, вам необходимо:

Обработайте потолок грунтовкой — так утеплитель будет держаться. Нанесите на лист пенопласта клей и приложите его к потолку. Закрепите материал. Чтобы избежать попадания холодного воздуха, обработайте стыки пеной.

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