Установить деревянные окна гораздо экологичное решение, чем пластиковые. Такие окна имеют много преимуществ, однако нуждаются в особом уходе.

Со временем деревянные рамы могут рассыхаться, образуя трещины и щели. Кроме того, деревянные окна нужно обязательно утеплять на зиму.

Как утеплить деревянные окна и какие материалы лучше использовать — смотрите в нашем материале.

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Как утеплить деревянные окна

Прежде всего, вам нужно тщательно осмотреть свои окна и понять, каким образом тепло покидает дом. Это могут быть просветы в подоконниках или стекле, сквозь откосы или рамы.

Если заметили большие щели, их можно заполнить строительной пеной. Для утепления откосов используйте гипсокартон, штукатурку или сделать откосы из ПВХ материала. Также щели можно заполнить пенопластом.

Вы можете выбрать способ утепления, который подойдет именно для вашей проблемы.

Стоит вспомнить и старые добрые методы — двойное деревянное окно можно утеплить ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Для этого необходимо выложить любой наполнитель между окнами по периметру рамы или на щелях и закрепить малярным скотчем или широким пластырем.

Также можно использовать резиновый уплотнитель. Его нужно наклеить на внутреннюю сторону створки деревянного окна.

Стоит отметить, что такой уплотнитель имеет долгий срок эксплуатации и не препятствует свободному открытию окна.

Если у окна вы чувствуете как продувает ветер, вам нужно замазать щели парафином. Парафин для окон нужно растопить и нанести на оконные рамы.

Такой способ утепления очень эффективен, но требует много времени.

Утеплением герметиком

Чтобы тепло не убегало через деревянные окна, можно попробовать утеплить их герметиком. Для стекла нужен будет прозрачный силиконовый санитарный герметик.

При покупке герметика обращайте внимание на температурный режим использования — он должен выдерживать минимальные градусы за окном.

Герметик нужно залить в отверстия, появившиеся между стеклом и рамой. Этот метод довольно дорогой, поскольку кроме герметика нужно также купить специальный пистолет для укладки.

Стоит отметить, что перед утеплением окна нужно вымыть.

Другие способы

Чтобы не задувал ветер, используйте бумажную ленту. Ее нужно приклеить по периметру рам деревянных окон. Лента не будет пропускать ветер и холод в ваш дом.

Энергосберегающая пленка. Она еще имеет название третье стекло. Пленку клеят непосредственно на чистое стекло, поэтому его нужно обязательно помыть. Она имеет не только термоизоляционные свойства, но и уменьшает потери тепла.

Приклеить пленку можно самостоятельно, для этого вам понадобится канцелярский нож, фен, скоч и обычные ножницы.

Затем по всему периметру оконной коробки нужно наклеить скоч и приклеить к стеклу пленку. Чтобы она хорошо держалась, ее нужно обдуть горячим воздухом фена.