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День жінок у науці: яке свято 11 лютого

10 Лютого 2022, 15:17
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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11 лютого 2022 року припадає на п’ятницю. Які свята відзначають в цю дату, іменини та прикмети – читайте далі у матеріалі.

Православне свято 11 лютого

В цей день православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.

Їм заведено молитися для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

Іменини 11 лютого

День ангела цього дня святкують Герасим, Ігнатій, Роман, Дмитро, Костянтин та Іван.

Прикмети на 11 лютого

  • Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
  • Дме вітер – рік буде дощовим.
  • Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.

Що не можна робити 11 лютого

  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею
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Міжнародні свята

  • Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Це свято було затверджене резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року. Воно засновано “для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат”.

Національні свята

  • День незалежності держави-міста Ватикан
  • День хворого
  • Річниця перемоги ісламської революції в Ірані
  • Європейський день служби екстреного виклику 112
  • День винахідників в США
  • День злагоди в Італії
  • День молоді в Камеруні

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