11 лютого 2022 року припадає на п’ятницю. Які свята відзначають в цю дату, іменини та прикмети – читайте далі у матеріалі.
Православне свято 11 лютого
В цей день православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.
Їм заведено молитися для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.
Іменини 11 лютого
День ангела цього дня святкують Герасим, Ігнатій, Роман, Дмитро, Костянтин та Іван.
Прикмети на 11 лютого
- Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
- Дме вітер – рік буде дощовим.
- Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.
Що не можна робити 11 лютого
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею
Міжнародні свята
- Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Це свято було затверджене резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року. Воно засновано “для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат”.
Національні свята
- День незалежності держави-міста Ватикан
- День хворого
- Річниця перемоги ісламської революції в Ірані
- Європейський день служби екстреного виклику 112
- День винахідників в США
- День злагоди в Італії
- День молоді в Камеруні