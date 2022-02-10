11 лютого 2022 року припадає на п’ятницю. Які свята відзначають в цю дату, іменини та прикмети – читайте далі у матеріалі.

Православне свято 11 лютого

В цей день православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.

Їм заведено молитися для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

Іменини 11 лютого

День ангела цього дня святкують Герасим, Ігнатій, Роман, Дмитро, Костянтин та Іван.

Прикмети на 11 лютого

Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.

Дме вітер – рік буде дощовим.

Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.

Що не можна робити 11 лютого

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею

Міжнародні свята

Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Це свято було затверджене резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року. Воно засновано “для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат”.

Національні свята

День незалежності держави-міста Ватикан

День хворого

Річниця перемоги ісламської революції в Ірані

Європейський день служби екстреного виклику 112

День винахідників в США

День злагоди в Італії

День молоді в Камеруні

<<< Яке свято 10 лютого

Яке свято 12 лютого >>>