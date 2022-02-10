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День женщин в науке: какой праздник 11 февраля

10 февраля 2022, 15:17
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
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11 февраля 2022 года приходится на пятницу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы – читайте дальше в материале.

Православный праздник 11 февраля

Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.

Им принято молиться для избавления от глазных болезней. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Именины 11 февраля

День ангела в этот день празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.

Приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.
  • Дует ветер – год будет дождливым.
  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Что нельзя делать 11 февраля

  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
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Международные праздники

  • Международный день женщин и девушек в науке. Этот праздник был утвержден резолюцией 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года. Оно основано “для того, чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девушек”.

Национальные праздники

  • День независимости государства-города Ватикан
  • День больного
  • Годовщина победы исламской революции в Иране
  • Европейский день службы экстренного вызова 112
  • День изобретателей в США
  • День согласия в Италии
  • День молодежи в Камеруне

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