11 февраля 2022 года приходится на пятницу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы – читайте дальше в материале.

Православный праздник 11 февраля

Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.

Им принято молиться для избавления от глазных болезней. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.

Именины 11 февраля

День ангела в этот день празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.

Приметы на 11 февраля

Холодная погода – в августе будет очень жарко.

Дует ветер – год будет дождливым.

Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Что нельзя делать 11 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Международные праздники

Международный день женщин и девушек в науке. Этот праздник был утвержден резолюцией 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года. Оно основано “для того, чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девушек”.

Национальные праздники

День независимости государства-города Ватикан

День больного

Годовщина победы исламской революции в Иране

Европейский день службы экстренного вызова 112

День изобретателей в США

День согласия в Италии

День молодежи в Камеруне

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