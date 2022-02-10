11 февраля 2022 года приходится на пятницу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы – читайте дальше в материале.
Православный праздник 11 февраля
Православные христиане отмечают День памяти святого Лаврентия и Игнатия Богоносца.
Им принято молиться для избавления от глазных болезней. В народе этот день считался очень неблагоприятным. Люди говорили о происках ведьм, старались отпугнуть их от своего жилища. Кроме того, анализировали природные явления, приметы и говорили о будущей погоде.
Именины 11 февраля
День ангела в этот день празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.
Приметы на 11 февраля
- Холодная погода – в августе будет очень жарко.
- Дует ветер – год будет дождливым.
- Лес гудит и шумит – ждите оттепели.
Что нельзя делать 11 февраля
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
Международные праздники
- Международный день женщин и девушек в науке. Этот праздник был утвержден резолюцией 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года. Оно основано “для того, чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девушек”.
Национальные праздники
- День независимости государства-города Ватикан
- День больного
- Годовщина победы исламской революции в Иране
- Европейский день службы экстренного вызова 112
- День изобретателей в США
- День согласия в Италии
- День молодежи в Камеруне