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Стрітення та початок Масляної: церковний календар на лютий 2022

5 Січня 2022, 14:08
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
киево-печерская лавра
Джерело: Depositphotos

Церковний календар на лютий 2022 року налічує одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначається 15 лютого.

Також в останній місяць зими є чимало інших релігійних свят. Проте додаткових вихідних у лютому не передбачається.

Список церковних свят у лютому 2022:

  • 1 лютого — Преподобного Макарія Великого;
  • 2 лютого – преподобного Євфимія Великого;
  • 3 лютого — Преподобного Максима-сповідника;
  • 4 лютого — День Святого апостола Тимофія;
  • 5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела;
  • 6 лютого — Преподобної Ксенії;
  • 7 лютого — День ікони Божої Матері Втамуй моя печалі; святителя Григорія Богослова;
  • 8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна;
  • 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста;
  • 10 лютого – преподобного Єфрема Сірійця;
  • 11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 12 лютого — Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;
  • 13 лютого — Безсрібники мученики Кір і Іоанн і з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія;
  • 14 лютого — Седмиця митаря і фарисея (триватиме до 20 лютого);
  • 15 лютого — Стрітення Господнє;
  • 16 лютого – праведного Симеона і Анни пророчиці;
  • 17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського;
  • 18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії;
  • 20 лютого — День Святого Парфенія. Тиждень про блудного сина;
  • 25 лютого — Іверської ікони Божої Матері;
  • 26 лютого — Вселенська батьківська (м’ясопустна) субота;
  • 27 лютого — День Святого рівноапостольного Кирила (Словенського);
  • 28 лютого — День Віленської ікони Божої Матері. Початок масляного тижня. Сирний суцільний тиждень (триватиме до 6 березня).
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