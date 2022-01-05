5 Січня 2022, 14:08 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Церковний календар на лютий 2022 року налічує одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначається 15 лютого. Також в останній місяць зими є чимало інших релігійних свят. Проте додаткових вихідних у лютому не передбачається. Список церковних свят у лютому 2022: 1 лютого — Преподобного Макарія Великого;

2 лютого – преподобного Євфимія Великого;

3 лютого — Преподобного Максима-сповідника;

4 лютого — День Святого апостола Тимофія;

5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела;

6 лютого — Преподобної Ксенії;

7 лютого — День ікони Божої Матері Втамуй моя печалі; святителя Григорія Богослова;

8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна;

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста;

10 лютого – преподобного Єфрема Сірійця;

11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;

12 лютого — Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;

13 лютого — Безсрібники мученики Кір і Іоанн і з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія;

14 лютого — Седмиця митаря і фарисея (триватиме до 20 лютого);

15 лютого — Стрітення Господнє ;

; 16 лютого – праведного Симеона і Анни пророчиці;

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського;

18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії;

20 лютого — День Святого Парфенія. Тиждень про блудного сина;

25 лютого — Іверської ікони Божої Матері;

26 лютого — Вселенська батьківська (м’ясопустна) субота;

27 лютого — День Святого рівноапостольного Кирила (Словенського);

28 лютого — День Віленської ікони Божої Матері. Початок масляного тижня. Сирний суцільний тиждень (триватиме до 6 березня). Читайте також: Які свята українці відзначатимуть у 2022 році – список

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