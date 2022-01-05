Церковний календар на лютий 2022 року налічує одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначається 15 лютого.
Також в останній місяць зими є чимало інших релігійних свят. Проте додаткових вихідних у лютому не передбачається.
Список церковних свят у лютому 2022:
- 1 лютого — Преподобного Макарія Великого;
- 2 лютого – преподобного Євфимія Великого;
- 3 лютого — Преподобного Максима-сповідника;
- 4 лютого — День Святого апостола Тимофія;
- 5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела;
- 6 лютого — Преподобної Ксенії;
- 7 лютого — День ікони Божої Матері Втамуй моя печалі; святителя Григорія Богослова;
- 8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна;
- 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста;
- 10 лютого – преподобного Єфрема Сірійця;
- 11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 12 лютого — Собор вселенських вчителів та святителів: Василя Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста;
- 13 лютого — Безсрібники мученики Кір і Іоанн і з ними мучениці Афанасія та дочки її: Феодотія, Феоктиста та Євдоксія;
- 14 лютого — Седмиця митаря і фарисея (триватиме до 20 лютого);
- 15 лютого — Стрітення Господнє;
- 16 лютого – праведного Симеона і Анни пророчиці;
- 17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського;
- 18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії;
- 20 лютого — День Святого Парфенія. Тиждень про блудного сина;
- 25 лютого — Іверської ікони Божої Матері;
- 26 лютого — Вселенська батьківська (м’ясопустна) субота;
- 27 лютого — День Святого рівноапостольного Кирила (Словенського);
- 28 лютого — День Віленської ікони Божої Матері. Початок масляного тижня. Сирний суцільний тиждень (триватиме до 6 березня).
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