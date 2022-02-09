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День боротьби з епілепсією: яке свято 10 лютого та що не можна робити

9 Лютого 2022, 09:29
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

10 лютого 2022 року припадає на четвер. Які свята відзначають у цей день та хто святкує іменини – читайте далі у матеріалі.

Православні свята 10 лютого

Православна церква 10 лютого вшановує пам’ять преподобного Єфрема Сиріна, відомого богослова, проповідника та поета. У народі його називають Днем чудес, бо саме сьогодні може статися небачене диво.

Щоб захистити дім від злих людей і нечистої сили, 10 лютого підмітали в будинку полиновим віником. Ще на Єврема святували іменини домовика. На ніч йому залишали гостинці.

Іменини 10 лютого

Іменини сьогодні святкують Ольга, Феодосій, Паладій, Володимир.

Прикмети на 10 лютого:

  • Сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.
  • Туман 10 лютого також віщує дощове літо.
  • Ліс почорнів – до відлиги.
  • Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.
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Що не можна робити 10 лютого:

  • Вбивати комах: тарганів, клопів, цвіркунів, пауків тощо.
  • Сваритися, скандалити та лихословити.

Міжнародні свята

  • Міжнародний день боротьби з епілепсією. Цей щорічний міжнародний захід проводиться для підвищення обізнаності про епілепсію, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.

Національні свята

  • Всесвітній день зернобобових культур
  • День Курдських Авторів Союзу в Іракському Курдистані
  • День ФЄНКА в Еритреї – державне свято, присвячене річниці другого бою за Массава
  • День добровольця в Таїланді
  • День парасольки (найстаріший парасольку датований 21 роком нашої ери, родом із Стародавнього Китаю)

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Календар , прикмети , Свято
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