10 лютого 2022 року припадає на четвер. Які свята відзначають у цей день та хто святкує іменини – читайте далі у матеріалі.

Православні свята 10 лютого

Православна церква 10 лютого вшановує пам’ять преподобного Єфрема Сиріна, відомого богослова, проповідника та поета. У народі його називають Днем чудес, бо саме сьогодні може статися небачене диво.

Щоб захистити дім від злих людей і нечистої сили, 10 лютого підмітали в будинку полиновим віником. Ще на Єврема святували іменини домовика. На ніч йому залишали гостинці.

Іменини 10 лютого

Іменини сьогодні святкують Ольга, Феодосій, Паладій, Володимир.

Прикмети на 10 лютого:

Сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.

Туман 10 лютого також віщує дощове літо.

Ліс почорнів – до відлиги.

Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.

Що не можна робити 10 лютого:

Вбивати комах: тарганів, клопів, цвіркунів, пауків тощо.

Сваритися, скандалити та лихословити.

Міжнародні свята

Міжнародний день боротьби з епілепсією. Цей щорічний міжнародний захід проводиться для підвищення обізнаності про епілепсію, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.

Національні свята

Всесвітній день зернобобових культур

День Курдських Авторів Союзу в Іракському Курдистані

День ФЄНКА в Еритреї – державне свято, присвячене річниці другого бою за Массава

День добровольця в Таїланді

День парасольки (найстаріший парасольку датований 21 роком нашої ери, родом із Стародавнього Китаю)

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