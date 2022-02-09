10 лютого 2022 року припадає на четвер. Які свята відзначають у цей день та хто святкує іменини – читайте далі у матеріалі.
Православні свята 10 лютого
Православна церква 10 лютого вшановує пам’ять преподобного Єфрема Сиріна, відомого богослова, проповідника та поета. У народі його називають Днем чудес, бо саме сьогодні може статися небачене диво.
Щоб захистити дім від злих людей і нечистої сили, 10 лютого підмітали в будинку полиновим віником. Ще на Єврема святували іменини домовика. На ніч йому залишали гостинці.
Іменини 10 лютого
Іменини сьогодні святкують Ольга, Феодосій, Паладій, Володимир.
Прикмети на 10 лютого:
- Сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.
- Туман 10 лютого також віщує дощове літо.
- Ліс почорнів – до відлиги.
- Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.
Що не можна робити 10 лютого:
- Вбивати комах: тарганів, клопів, цвіркунів, пауків тощо.
- Сваритися, скандалити та лихословити.
Міжнародні свята
- Міжнародний день боротьби з епілепсією. Цей щорічний міжнародний захід проводиться для підвищення обізнаності про епілепсію, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.
Національні свята
- Всесвітній день зернобобових культур
- День Курдських Авторів Союзу в Іракському Курдистані
- День ФЄНКА в Еритреї – державне свято, присвячене річниці другого бою за Массава
- День добровольця в Таїланді
- День парасольки (найстаріший парасольку датований 21 роком нашої ери, родом із Стародавнього Китаю)