12 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы читайте дальше в материале.

Церковный праздник 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали Васильев день, Трехсвятие.

Именины 12 февраля

Именины в этот день празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

Поднялся ветер — к сырому году.

Деревья инеем покрылись — к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет — к сильному похолоданию.

Что нельзя делать 12 февраля:

В этот день нельзя прясть и шить.

Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

Международные праздники

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. Этот праздник приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого. Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.

или Этот праздник приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого. Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека. Международный день брачных агентств. Брачные агентства помогают людям находить свою любовь. Первое на планете брачное агентство появилось еще в далеком 1650 году в Лондоне, его владельцем был купец Генри Робинсон.

Национальные праздники

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