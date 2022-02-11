12 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы читайте дальше в материале.
Церковный праздник 12 февраля
Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали Васильев день, Трехсвятие.
Именины 12 февраля
Именины в этот день празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.
Народные приметы на 12 февраля:
- Поднялся ветер — к сырому году.
- Деревья инеем покрылись — к теплу.
- Подул северный ветер, а облаков нет — к сильному похолоданию.
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Что нельзя делать 12 февраля:
- В этот день нельзя прясть и шить.
- Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.
Международные праздники
- Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. Этот праздник приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого. Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.
- Международный день брачных агентств. Брачные агентства помогают людям находить свою любовь. Первое на планете брачное агентство появилось еще в далеком 1650 году в Лондоне, его владельцем был купец Генри Робинсон.
Национальные праздники
- День молодежи в Венесуэле
- День единства в Мьянме
- День провозглашения Независимости в Чили
- День распространения информации о сексуальном и репродуктивном здоровье в Канаде
- День бюстгальтера в Японии