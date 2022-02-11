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День Дарвина и брачных агентств: какой праздник 12 февраля

11 февраля 2022, 08:59
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День Дарвина и брачных агентств: какой праздник 12 февраля

12 февраля 2022 года приходится на субботу. Какие праздники отмечают в эту дату, именины и приметы читайте дальше в материале.

Церковный праздник 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали Васильев день, Трехсвятие.

Именины 12 февраля

Именины в этот день празднуют Василий, Григорий, Ипполит, Иван, Петр, Федор, Стефан, Зенон, Феофил.

Народные приметы на 12 февраля:

  • Поднялся ветер — к сырому году.
  • Деревья инеем покрылись — к теплу.
  • Подул северный ветер, а облаков нет — к сильному похолоданию.
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Что нельзя делать 12 февраля:

  • В этот день нельзя прясть и шить.
  • Еще сегодня откажитесь от похода в гости. Есть шанс серьезного конфликта.

Международные праздники

  • Международный день науки и гуманизма или День Дарвина. Этот праздник приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого. Чарльз Дарвин – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека.
  • Международный день брачных агентств. Брачные агентства помогают людям находить свою любовь. Первое на планете брачное агентство появилось еще в далеком 1650 году в Лондоне, его владельцем был купец Генри Робинсон.

Национальные праздники

  • День молодежи в Венесуэле
  • День единства в Мьянме
  • День провозглашения Независимости в Чили
  • День распространения информации о сексуальном и репродуктивном здоровье в Канаде
  • День бюстгальтера в Японии

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Календарь , Китайский Новый год , Праздник
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