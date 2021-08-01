1 серпня в Україні святкують День ангела Романа. Вважається, що святий Роман зцілює безпліддя, тому йому моляться ті, хто хоче народити дитину.

Роман – давньоримське ім’я, яке в дослівному перекладі означає римлянин. Йому притаманна доброта, кмітливість, ввічливість, дотепність. Зазвичай це моторні люди, які легко адаптуються в будь-якому колективі. До Дня ангела Романа Факти ICTV зібрали найкращі привітання, яким зрадіють ваші близькі.

Привітання у віршах та прозі

Усміхнися нам, Романе,

Ти й насправді Богом даний,

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача –

Промінь сонечка неначе,

Зігріває завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду отакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині на твою честь.

***

Днів ангела у році є багато,

Сьогодні День Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Нехай радісних подій караван

Увірветься в життя твоє без зволікання,

Щоб передати тобі від нас, Роман,

Сердечні слова і привітання!

Бажаємо щастя, легкості у всьому,

Мрії, що собою захоплює,

Любові, що наповнює світ теплом

І в краще повірити допомагає.

Нехай стане вірним супутником успіх,

Вирішуються проблеми за мить,

Звучить частіше твій веселий сміх

І кожен день насолоду приносить!

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято,

Наймиліше від усіх:

Подарунки та пиріг –

Все Роман, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям, й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

З Днем ангела тебе, Романе! Сьогодні про тебе хочеться сказати дуже багато теплих слів! Нехай життя підносить тобі тільки хороше: успіхів, виконання бажань, високі злети! Роман – значить міцний. Бажаємо тобі міцного здоров’я, міцної дружби, міцного кохання, і хай у тебе буде один єдиний роман, але на все життя!

***

Нехай кожен день, починаючи відсьогодні ангела, життя розгортає перед тобою, Романе, червону килимову доріжку, якою ти з тріумфом будеш рухатися до своєї мети. Іди нею з гордістю та впевненістю під спалахи успіху і музику щастя, тримаючи за руку удачу.

***

Шановний Романе, прийми від нас вітання з визначною подією у твоєму житті – Днем ангела. Побажання наші щирі та добрі – заведи з життям такий роман, щоб нікому з вас ніколи не захотілося його розірвати!

Привітання у листівках для Романа