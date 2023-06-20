Зрадниця-ведуча Регіна Тодоренко заявила, що планує приїхати до рідної Одеси.

Вочевидь, мовчунку нічого не бентежить і вона навіть не думає про те, що в Україні на неї ніхто не чекає. Так, хтось із підписників запитав у Регіни – чи приїде вона до свого міста.

– Так, звичайно, – без жодних сумнівів відповіла Тодоренко.

Крім того, відповідаючи на це запитання, вона прикріпила фото, на якому стоїть у центрі Одеси.

Нагадаємо, що останні роки Регіна мешкає в РФ разом із чоловіком-росіянином і двома синами.

Зрадниця мовчить про війну в Україні та спокійно продовжує жити в Москві. Після 24 лютого вона сказала, що наші країни “повинні помиритися”. Крім того, тоді ще було відомо, що її рідні залишаються в Одесі, яку регулярно обстрілюють російські окупанти.

Одного разу Регіна спробувала виправдати своє мовчання, сказавши, що в них із чоловіком, співаком Владом Топаловим, різні погляди на війну.