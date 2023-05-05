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“Дякую” всім, хто поїхав і не повернувся: Khayat не випустили з України на Євробачення

5 Травня 2023, 11:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Khayat

Виконавцю Khayat (справжнє ім’я – Андрій Хайат) відмовили у виїзді з України. 5 квітня артист мав вирушити на концерт до Манчестера.

В Instagram Khayat “подякував” усім артистам-чоловікам, які отримали дозвіл на виїзд від Мінкульту і не повернулися в Україну.

– Квитки туди-назад на руках, валізи складені. Але нічого не відбудеться, бо в дозволі на виїзд відмовили. “Дякуємо” всім, хто поїхав за кордон від Мінкульту і не повернувся. Через таких боягузів, як ви, навіть маючи неодноразовий позитивний досвід виїзду, поїхати у відрядження тепер практично неможливо, – наголосив артист.

Khayat виїзд

Він висловив сподівання, що ті чоловіки-артисти, які виїхали та не повернулися, понесуть за це кримінальну відповідальність.

Сам Khayat мав брати участь у благодійному концерті та аукціоні на підтримку ЗСУ – Ukrainian Eurovision party.

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Проблеми з виїздом для артистів почалися після ситуації навколо скандального коміка Андрія Щегеля. На початку березня він заявив, що виїхав з України, скориставшись правом артиста представити нашу країну за кордоном. Повертатися назад навіть не думав.

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