Режисер із України Тарас Голубков продовжує співпрацювати з російськими артистами, попри повномасштабну війну. Він зняв кліп для Клави Коки, яка замовчує та підтримує кривавий режим РФ.

Так, у мережі намагаються підчистити інформацію про те, що Голубков продовжує працювати зі співаками країни-агресора, однак роблять це невдало.

Прем’єра кліпу Клави Коки на пісню Замуж відбулася 8 березня. Спочатку актор Сергій Главчев, який бере участь у зйомках ролика, у Facebook написав, що Тарас є режисером роботи, проте згодом видалив цю графу. Тепер як режисер вказано якогось Макса Ірмана з 11 підписниками в Instagram.

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Однак в інтернеті можна знайти кадри зі зйомок кліпу, на майданчику якого чітко видно Голубкова.

Мінкульт підтвердив, що надав дозвіл на тимчасовий виїзд режисерові Тарасу Голубкову з 14 по 30 листопада 2022 року. Він нібито попросив дозвіл на виїзд для зйомок документального фільму про війну в Україні The War Diary. Як виявилося насправді – поїхав знімати кліпи для росіян.

Факти ICTV уже звернулися до Тараса Голубкова за коментарем, однак відповіді поки що не отримали.

Тарас Голубков – український кліпмейкер і режисер. Він відомий як автор відеокліпів для гурту Скрябін і таких артистів, як Melovin, Артем Пивоваров, Jerry Heil. У РФ він знімав відео для Zivert, Клави Коки та Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, раніше в мережі розгорівся скандал щодо стендап-коміка Андрія Щегеля, який заявив, що втік з України, оскільки є артистом.

Гуморист зробив низку провокаційних заяв із приводу війни в нашій країні. Ба більше, він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Фото: Тарас Голубков