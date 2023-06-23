Співак Олег Винник особисто спростував чутки про онкозахворювання, але свій діагноз називати відмовився.

За словами артиста, була не одна та навіть не дві речі, які його накрили. Спершу він не звертав на це увагу, але потім в один момент усе, як каже Винник – “вимикається”.

– Сьогодні гірше, ніж було тиждень тому. Слава богу, мене підняли, поставили на ноги… В мене є людина, яка не дає померти. Людина, яка найближча до мене. З якою часом сплю. Вона, не він. Ви її знаєте, – зазначив Олег.

Додає, на цю хворобу в Німеччині хворіє 2%. Сьогодні вона вже не є такою страшною та летальною, але ще якийсь час тому було інакше.

– Раніше, якщо з першого разу людина не зверталася до лікаря, за рік вона залишається у візку. Але сьогодні не варто хвилюватися. Є пігулки, медикаменти, – каже Винник.

Зізнався, все почалося в турі, тоді він ще не знав, що це таке й не розповідав. Каже, були симптоми, які ти не можеш збагнути.

– Тебе витягують із чогось, а ти не можеш нічого вдіяти і жартуєш. Я постійно ржу, воно мене рятує, – додає співак.

Варто зазначити, що зовні артист не змінився. Який зараз вигляд має Олег Винник – дивіться на Фактах ICTV.