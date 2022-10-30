Хореограф Євген Кот висловився про своїх колег, а саме про Влада Яму, який поїхав за кордон, і про Дмитра Дікусара, який вступив до лав ЗСУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Яма поїхав з родиною жити в США. Євген каже, що судити нікого ні за яке рішення не буде.

– Це його життя, і він ухвалює рішення, які хоче. Хтось хоче виїхати за кордон, хтось воювати, хтось стати колаборантом… Для мене запитання, як люди покинули країну. Це 100% запитання. Інше питання, як законним шляхом можна було це зробити, якщо о 5:30 було введено воєнний стан, – зазначив Кот.

Сам хореограф залишається в Україні з початку війни, виїжджав лише на кілька днів за волонтерським посвідченням у пошуках авто для наших захисників.

Зараз дивляться

– Що стосується Влада. Так він зробив. Так він відчуває. Я не засуджую людей, які не хочуть воювати. Є люди, які бояться крові. Можливо, він такий. Я не знаю… Суспільство дає оцінку нашим діям. Совість повинна бути. Нікому і нічого ми заборонити не можемо, – наголосив Кот.

Варто зазначити, що Влад займається волонтерською діяльністю в США для допомоги Україні та захисникам нашої країни.

Висловився Євген і про Дмитра Дікусара, який практично з перших днів повномасштабної війни стоїть на захисті нашої країни. Каже, не очікував, що він одразу вступить до лав ЗСУ.

Сам Кот намагався вступити до лав ТрО, проте тоді його не взяли. До того ж у нього білий квиток через травми. Хореограф займається волонтерством, чим допомагає наблизити Україну до перемоги.