Хореограф Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram. Живучи в США, хореограф опублікував знімок, де він розважається під час ТВ-шоу.

На фото можна помітити, що Влад стрибає з голим торсом на знімальному майданчику, а до вуха у нього прикріплений мікрофон. Він підписав фотографію словом Тримаємося, чим і спровокував бурю невдоволення:

Тримайтеся міцно. В Америці зараз, мабуть, найважчі часи.

Місту Умань передаєте підтримку?

Якщо чесно, то це фото реально виглядає як по**об у бік українців.

Це не яма, це дно.

Артист вирішив не ігнорувати невдоволення користувачів мережі, пояснивши свою позицію. Влад заявив, що знімок і підпис стосується тільки його, без натяків і прихованого сенсу. Хореограф також нагадав, що він працює та активно донатить, щоб наблизити нашу перемогу.

– Дехто побачив інше. Я нікого не звинувачую, градус напруги зараз надто великий. Сподіваюся, жах скоро закінчиться. Працюємо кожен на своєму місці. Щоб жити й донатити, – заявив Яма.

До своїх думок танцюрист додав чорно-білий знімок, на якому він із довгим волоссям і бородою з вусами.

Яма вже наривався на критику за фото. У лютому він опублікував свій знімок у стилі Рятувальників Малібу. Тоді артистові нагадали, що він виїхав до США під час війни. Яма заявив, що нічого доводити не збирається, і в нього є важливіші справи.