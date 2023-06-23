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Винник зізнався, що виїхав з України після 24 лютого: кого співак вивіз із собою

23 Червня 2023, 11:29
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Олег Винник

Співак Олег Винник зізнався, що виїхав з України вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

– Не зможу й не хочу, і не буду я розповідати, як і всі, що до війни. Я людина, яка відповідає за свої слова та свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей, — зізнався Олег в інтерв’ю КРП.

Тоді співак також вивіз за кордон сім’ю свого експродюсера Олександра Горбенка.

Олег Винник та Олександр Горбенко

За словами Винника, він є резидентом Німеччини, тому з України виїхав законно.

– Я громадянин України. І резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві, пояснив Винник.

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Джерело
КРП
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Олег Винник
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