Продюсер Михайло Ясинський прокоментував нещодавнє повернення в інфопростір співака Олега Винника. Він упевнений, що артист не розуміє, що відбувається в Україні.

З першого великого інтерв’ю співака стало відомо, коли Винник виїхав з України – 26 лютого 2022 року. А тому продюсер вважає, що Олег не відчуває нашу країну.

– Винник – людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває, – зазначив Михайло.

Зізнається, спілкувався з виконавцем двічі після початку повномасштабної війни. Один дзвінок був дуже серйозної людини у тому контексті, що робити співакові й артисту в такий момент.

– Друге наше спілкування було влітку. І вже тоді було відчуття, що він не розуміє, що відбувається. Це відбувається з людьми, які за кордоном, вони не відчувають Україну взагалі… Коли я подивився інтерв’ю, я відчув, що він узагалі не в контексті й живе своїм життям, – наголосив Михайло.

Каже, місце для Винника в українському шоу-бізнесі наразі може з’явитися, але лише в тому випадку, якщо його відповіді на запитання від суспільства будуть конкретними і менш порізаними.

– Я його не засуджую, я його розумію… Хтось злякався, хтось справді захворів, скажи про це, прийшов час, але я бачу людину, яка нічого не розуміє. Це мене розчаровує… Але якщо таке почуття є в українців, тоді питання, чи прийдуть вони на його концерт, – зазначив Ясинський.

Також він додав, що Винник дуже щирий у своїй несвідомості і завжди таким був. Вважає, у цьому секрет його популярності, але зараз він трохи не в собі.