Сьогодні, 24 січня, стали відомі імена фіналістів національного відбору на Євробачення 2022. Серед 284 заявок організатори обрали лише вісім кандидатів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Попри те, що ще не всі артисти представили свої конкурсі пісні, Факти ICTV вирішили зібрати добірку вже відомих треків фіналістів.

Cloudless — All be Alright

Laud — Head under water

Michael Soul — Demons

Roxolana — Girlzzz

Свої композиції ще мають представити такі фіналісти:

Alina Pash — Тіні забутих предків

Kalush Orchestra — Stefania

Our Atlantic — Моя любов

Wellboy – Nozzy Bossy

Нагадаємо, що фінал нацвідбору пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший. Склад журі організатори заходу оголосять пізніше, оскільки ще не всі підтвердили свою участь.

Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Традиційно відбулося і жеребкування між учасниками, за допомогою якого визначили порядок виступу.

У 2022 році організатори конкурсу вирішили не відразу оголошувати номер учасника, а поділили фінал на дві частини. Так, наприклад, хтось із фіналістів виступить у першій половині фіналу, хтось – у другій.