Збираєтеся у відпустку, відрядження чи невеликий відпочинок? Пам’ятайте, що підготовка до поїздки — це не тільки бронювання квитка і пакування валізи, адже треба обрати маршрут, зручний час відправлення і дату. Ще кілька років тому, щоб купити квитки на автобус, доводилося їхати на вокзал, стояти в чергах або дзвонити особисто перевізникам. Сьогодні мандрівники нічим не обмежені, достатньо мати під рукою смартфон, інтернет і кілька хвилин часу, щоб забронювати місце на потрібний рейс.

Онлайн сервіси на кшталт INFOBUS значно спрощують підготовку до подорожі як на короткі, так і на дальні дистанції. Завдяки зручному інтерфейсу можна переглянути сотні доступних пропозицій між містами України й до країн Європи в одному місці. У кілька кліків можна дізнатися розклад, тривалість поїздки, перевірити наявність вільних місць й придбати квитки на автобус онлайн. Такий формат підходить і для заздалегідь спланованої відпустки, і для ситуацій, коли потрібно швидко організувати поїздку.

Як знайти потрібний маршрут?

INFOBUS вже понад 20 років об’єднує тисячі маршруті по Україні та Європі від сотень перевізників, допомагаючи українцям подорожувати без кордонів. Завдяки зручному мобільному додатку пасажири можуть забронювати квитки на автобус до Києва, Львова, Полтави, Одеси, Дніпра (якщо потрібно їхати в межах України), а також зручно спланувати поїздку до Польщі, Чехії, Німеччини, Румунії, Італії та інших європейських країн. Щоб не переглядати десятки сайтів у пошуках потрібного рейсу, зручно користуватися застосунком INFOBUS.

Зараз дивляться

Щоб квитки на автобус купити, спершу треба визначити міста відправлення та прибуття, а також дату поїздки. Якщо час виїзду не принциповий, можна обрати квиток з відкритою датою або просто продовжити пошук на сусідні дні, адже іноді такі рейси можуть виявитися більш вигідними за ціною чи зручнішими за графіком. Пошук не обмежується 1-2 перевізниками, адже INFOBUS співпрацює з десятками транспортних компаній. Це особливо корисно, коли треба їхати з пересадками або дістатися віддаленого міста.

Перш ніж придбати квитки на автобус онлайн, перевірте:

ціну квитка і власний бюджет;

час відправлення, який найбільше відповідає вашому графіку;

тривалість поїздки, кількість зупинок й інші деталі маршруту;

умови перевезення багажу, тварин, можливості повернення квитка тощо.

Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли треба знайти оптимальний рейс за ціною, графіком та комфортом для пасажира.

Бронювати квитки з INFOBUS швидко і легко

Коли ви вже визначилися з маршрутом, можна сміливо переходити до бронювання місця. Автобусні квитки купити по Україні чи за кордон можна за кілька кліків, достатньо виконати кілька послідовних дій:

Укажіть міста відправлення та прибуття, виберіть дату поїздки й перегляньте результати пошуку. Порівняйте доступні пропозиції за ціною, розкладом і тривалістю поїздки. Ознайомтеся з інформацією про перевізника, місце посадки, правила перевезення багажу та інші умови вибраного рейсу. Це допоможе уникнути непорозумінь у день відправлення. Внесіть необхідну інформацію у форму бронювання. Якщо подорожуєте за кордон, переконайтеся, що ім’я та прізвище написані так само як у документах, з якими ви плануєте перетинати кордон. Перевірте правильність усіх даних, підсумкову вартість і умови придбання квитка. Після цього завершіть оплату одним із доступних способів. Після оформлення замовлення квиток надійде на вказану електронну адресу. Якщо ви користуєтеся мобільним додатком INFOBUS, інформацію про бронювання можна переглянути й там.

Онлайн квитки на автобус достатньо показати з телефону під час посадки. Звісно, на деяких рейсах водії іноді просять роздрукований квиток, тому завжди перевіряйте правила перевізника. Крім автобусних маршрутів, INFOBUS допомагає знаходити залізничні та авіаквитки для тих подорожей, де доцільно поєднати різні види транспорту. Це допомагає розглядати більше рейсів і підбирати маршрут відповідно до часу та бюджету.

Як забронювати квиток на автобус онлайн?

Введіть маршрут й дату подорожі в пошуковій формі INFOBUS. Оберіть відповідний рейс, перевірте умови перевезення, заповніть дані пасажира та оплатіть замовлення.

Чи можна порівняти ціни на INFOBUS?

Так, сервіс дає змогу переглядати доступні рейси різних перевізників за обраним маршрутом і датою. Це допомагає вибрати оптимальний варіант.

Чому бронювати квитки онлайн краще, ніж на касі?

Онлайн-бронювання дозволяє знаходити рейси в будь-який зручний час, порівнювати пропозиції без відвідування автостанції та заздалегідь перевіряти деталі подорожі.

Як отримати електронні квитки на автобус?

Після успішного оформлення замовлення квиток надходить на електронну пошту, вказану під час покупки.

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